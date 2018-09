Sony Dispositivo estará à venda nos EUA a partir de 3 de dezembro

A Sony anunciou nesta quarta-feira, 19, que vai lançar uma versão retrô do PlayStation 1 em 3 de dezembro. Com preço previsto de US$ 99, o PlayStation Classic trará em sua memória 20 jogos clássicos do console lançado pela Sony nos anos 1990 – entre eles, estarão Final Fantasy VII, Tekken 3 e Ridge Racer Type 4.

A lista completa, porém, ainda não foi divulgada; mas contém também títulos como Jumping Flash e Wild Arms. No pacote, além de um console em miniatura, que cabe na palma da mão, virão também um cabo HDMI, um cabo de força e dois controles semelhantes aos do primeiro PlayStation.

Nos EUA, já é possível fazer pedidos de pré-venda em lojas como BestBuy, Walmart e Gamestop – aqui no Brasil, no entanto, ainda não há previsão de chegada do dispositivo, respondeu a assessoria da Sony ao Estado.

Com o lançamento, a Sony pega emprestada uma ideia da Nintendo que deu muito certo nos dois últimos anos: de 2016 para cá, a dona do encanador Mario lançou no mercado versões retrô de seus consoles Nintendo Entertainment System e Super Nintendo (ou NES e SNES, respectivamente).

Com 30 e 22 jogos no pacote, eles foram sucessos de venda ao serem vendidos por US$ 60 e US$ 80, respectivamente, nos EUA. Até o nome das edições retrô foi inspirado na Nintendo: enquanto as da empresa de Shigeru Miyamoto são o NES Classic e o Super Nintendo Classic, a da Sony é o PlayStation Classic.