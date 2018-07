DIVULGAÇÃO

O PlayStation 4 fabricado no Brasil continuará sendo vendido por R$ 2,6 mil, mesmo após a queda de US$ 50 no valor do console nos EUA, anunciado pela Sony na última quinta-feira, 8. “Não vamos refletir a queda do preço no PlayStation 4 no Brasil agora. Com a alta do dólar, estamos felizes em conseguir manter o mesmo preço”, diz ao Estadão Anderson Gracias, gerente geral de PlayStation para a América Latina, em entrevista realizada durante a Brasil Game Show — feira de games que acontece em São Paulo até a próxima segunda, 12.

De acordo com o executivo, a queda nos preços do console no mercado norte-americano já estava nos planos da empresa no Brasil. “Sabíamos que o corte de preços ia acontecer, e estimávamos um dólar bem mais baixo. Se a moeda americana não tivesse estourado, talvez conseguíssemos anunciar algo diferente hoje”, explica Gracias, que assumiu o posto na América Latina em 1º de setembro — antes, o executivo era gerente-geral de PlayStation no Brasil.

Segundo Gracias, o preço dos jogos exclusivos e distribuídos pela Sony também deve se manter o mesmo nos próximos meses: R$ 199. “Estamos segurando os jogos em R$ 199, porque entendemos que isso é importante para o jogador no Brasil”, afirma o executivo. Isso significa que títulos como Uncharted: The Nathan Drake Collection, God of War III: Remastered Edition e Until Dawn, recém-lançados pela empresa, devem ter o mesmo patamar de preços até o fim do ano.