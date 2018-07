Spotify lança serviço com curadoria e playlists de trilhas originais de games

Se além de jogar, você é um fã das músicas que fazem parte da trilha sonora de games, deverá se entusiasmar com um novo portal lançado pelo serviço de streaming de músicas Spotify, na última semana. Chamada de Gaming, a nova seção do streaming possui as melhores músicas de games dos mais diversos tipos, como Halo, Call of Duty e Pokémon. A ideia é que o usuário consiga encontrar a trilha sonora completa dos seus jogos preferidos.

Por Matheus Mans - O Estado de S.Paulo