CREDITO

Personagens do novo filme, como o robô BB-8, estarão no jogo que chega ao mercado em 30 de junho Personagens do novo filme, como o robô BB-8, estarão no jogo que chega ao mercado em 30 de junho

A Força vai voltar aos videogames – e fica cada vez mais forte com a ajuda de blocos de Lego. A Warner Games anunciou nesta terça-feira, 2, que o último filme da saga Star Wars, Star Wars: O Despertar da Força será adaptado para o mundo dos videogames.

Desenvolvido pela TT Games (responsável por outros games de Lego, como o recém-lançado Lego Marvel Vingadores), Lego Star Wars: O Despertar da Força chegará ao mercado em 30 de dezembro e estará disponível no Brasil para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC – fora do País, ele também será lançado para Nintendo 3DS, Wii U e PS Vita.

Leia também:

Facebook permite personalizar foto de perfil para o lançamento de Star Wars

Google faz homenagem à saga Star Wars com novos recursos

Com novas mecânicas, o jogo deve trazer cenas marcantes do último filme da saga criada por George Lucas, além de uma nova história que vai explorar o período entre os Episódios VI (O Retorno de Jedi) e VII (O Despertar da Força), fornecendo elementos adicionais sobre o novo filme e seus personagens. Além disso, o game deve trazer todos os heróis do Episódio VII, como Rey, Finn, Poe Dameron e até mesmo o icônico robô BB-8.

Impulsionada pelo sucesso de O Despertar da Força, que está perto de atingir US$ 2 bilhões em faturamento nas bilheterias mundiais, o game tem tudo para ser um dos principais hits do ano – até hoje, a franquia Lego Star Wars já vendeu mais de 33 milhões de cópias.

Assista abaixo ao trailer de anúncio de Lego Star Wars: O Despertar da Força: