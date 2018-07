Divulgação Demonstração de realidade aumentada feita pela startup Magic Leap

A Magic Leap, startup pioneira no mundo da realidade aumentada, disse nesta terça-feira, 17, que levantou uma nova rodada de investimentos avaliada em US$ 500 milhões.

Os aportes foram liderados pela Temasek, fundo soberano de Singapura, e também contam com a participação de empresas como o Google, a chinesa Alibaba e a brasileira Globo, disse a empresa em um comunicado enviado à imprensa.

A nova rodada de financiamento chega no momento em que a Magic Leap finaliza seu primeiro produto, há muito aguardado: um óculos de realidade aumentada, dispositivo capaz de sobrepor imagens computadorizadas à vida real.

A tecnologia se popularizou com o jogo Pokémon Go, lançado no ano passado, e também é explorada por empresas como o Google, com o Google Glass, e a Microsoft, com o Hololens.

De acordo com o site norte-americano TechCrunch, a empresa pretende lançar o Magic Leap One, nome de seu primeiro dispositivo, para o primeiro grupo de usuários nos próximos seis meses.

Segundo um documento emitido pela empresa no início deste mês, a Magic Leap buscava uma rodada de financiamento de até US$ 1 bilhão. De acordo com reportagem da agência de notícias Bloomberg em setembro, citando as negociações para este aporte, uma rodada de financiamento de US$ 500 milhões poderia avaliar a Magic Leap em US$ 6 bilhões.