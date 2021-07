Divulgação/Valve Steam Deck quer rodar jogos de PC de forma portátil

A Valve, empresa dona da Steam e de jogos como Counter Strike, anunciou nesta quinta-feira, 15, o Steam Deck, um videogame portátil para competir com o Nintendo Switch no mercado a partir de dezembro deste ano. A diferença é que, ao contrário da empresa japonesa, jogos de PC poderão rodar no console.

O Steam Deck tem uma tela de 7 polegadas com resolução de 720 pixels, um controlador por setas no canto esquerdo, dois controladores para dedões em cada lado, botões ABXY no canto direito, dois trackpads em cada lado para maior precisão, dois gatilhos em cada lado do controle e, ainda, mais quatro botões na parte traseira. O aparelho também tem microfone, sensor de movimento e altos falantes.

Divulgação/Valve Steam Deck traz diversos botões, como analógicos e trackpads

Segundo a Valve, o Steam Deck tem bateria para 7 a 8 horas de jogabilidade em diversos games e navegação na internet. A empresa afirma que o dispositivo permite ao usuário suspender a partida e retomá-la do mesmo ponto onde parou a qualquer momento.

O Steam Deck pode ser conectado à televisão e vem com cabos USB-C, entrada HDMI, Ethernet e USB. Também existe compatibilidade com Bluetooth.

Introducing Steam Deck: powerful, portable PC gaming starting at $399. Designed by Valve, powered by Steam. Shipping December 2021. Learn more at https://t.co/ZOTx3KUCVK and reserve yours tomorrow. #SteamDeck pic.twitter.com/jcgbaKfT9c — Steam (@Steam) July 15, 2021

O dispositivo portátil roda sob o sistema SteamOS (baseado em Linux), mas adaptado para a portabilidade.

A Valve espera que os jogadoras possam usar o console portátil não só sozinho, mas também conectado a um PC — incentivando, portanto, a permanência na biblioteca da Steam. A empresa diz que outras plataformas também poderão ser utilizadas via navegação na web.

O Steam Deck chega aos Estados Unidos em três opções: US$ 400 (64 GB de memória), US$ 530 (256 GB) e US$ 650 (512 GB). No mesmo mês de dezembro, o aparelho chega também ao Canadá, União Europeia e Reino Unido. Outros países devem ser incluídos ao longo de 2022.