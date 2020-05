Nintendo Em mundo de isolamento social, interação em Animal Crossing vira um 'bálsamo'

Um grupo de animais vivendo em uma ilha, cuidando de nabos, tesouros e da vida dos outros – o jogo Animal Crossing: New Horizons, considerado um dos hits da quarentena, vendeu mais de 11 milhões de cópias em apenas dez dias após seu lançamento, informou a japonesa Nintendo nesta quinta-feira, 7. O jogo também ajudou a empresa a vender mais consoles do Nintendo Switch, mesmo com a pandemia do coronavírus afetando a produção do videogame.

De acordo com os resultados financeiros divulgados pela empresa, foram vendidas 21 milhões de unidades do Switch ao longo do último ano fiscal – entre abril de 2019 e março de 2020. A previsão da empresa era de vender 18 milhões de videogames. Ao todo, o Switch já vendeu 55,77 milhões de unidades e 356 milhões de jogos – o que significa que o jogador médio tem em torno de 7 jogos.

Segundo a Nintendo, Animal Crossing já vendeu 13,4 milhões de unidades em suas primeiras seis semanas no mercado – o game foi lançado em 20 de março deste ano. Já é um dos seis títulos mais vendidos da história do Nintendo Switch, videogame misto de console de mesa e portátil que chegou ao mercado em março de 2017. O game também ajudou a Nintendo a ter alta de 200% no lucro operacional neste primeiro trimestre de 2020, considerado o último trimestre do ano fiscal de 2019 para a empresa. Ao todo, o lucro foi de US$ 842 milhões.

Para o próximo ano fiscal, a Nintendo prevê que será capaz de vender 19 milhões de consoles – além da presença maior do videogame no mercado, a empresa também considera que terá boa rivalidade contra o PlayStation 5 e o Xbox Series X, consoles que Sony e Microsoft vão lançar no mercado no final do ano.

A japonesa disse ainda que está vendo sinais de recuperação em sua linha de produção do Switch, que foi bastante afetada pela pandemia do coronavírus na China. Porém, "ainda há questões em torno de alguns componentes essenciais, o que pode afetar a cadeia de suprimentos".

Outro problema vindo aí é o desenvolvimento de jogos, uma vez que muitos funcionários de estúdios de games estão longe de seus escritórios e nem todas as tarefas podem ser realizadas de casa. Por enquanto, o calendário de lançamentos da empresa tem apenas Xenoblade Chronicles como grande destaque para os próximos 12 meses, embora a Nintendo costume anunciar novos jogos no meio do ano.