Nintendo Ainda não há previsão de lançamento do conjunto de Lego do Mario

A Lego e a Nintendo se uniram para lançar um jogo do Super Mario. E não é só um boneco do personagem: as empresas criaram um conjunto de Lego em que é possível criar fases do videogame, e percorrê-las com a figura do Mario.

O conjunto une os tradicionais blocos de lego com alguns recursos tecnológicos: o boneco do Mario tem telas de LED e consegue interagir com determinadas peças do jogo por meio de conexão sem fio.

As empresas afirmam que o novo jogo não é “nem um videogame nem um conjunto tradicional de blocos de Lego”.

A previsão é que o conjunto de Lego do Mario seja lançado ainda neste ano, mas ainda não há datas exatas. Não foi revelado também o preço do jogo.