Nintendo Super Nintendo World tem estreia adiada

O Super Nintendo World, parque de diversões inspirado no console da Nintendo, terá a sua inauguração adiada por conta do coronavírus. Com sede em Osaka, no Japão, o parque iria abrir as portas pela primeira vez no mês de julho, uma estreia conectada à realização das Olimpíadas de Tóquio. Porém, assim como a competição esportiva, que ficará para o ano que vem, a data de abertura do Super Nintendo World foi afetada pela pandemia.

Segundo o canal NHK, a Universal Studios do Japão, responsável pelo parque, cancelou a inauguração por temer que a sua abertura causasse aglomeração e permitisse a disseminação do vírus no páis. Uma nova data para a abertura do parque não foi revelada. Os parques da Universal Studios no Japão reabriram em 8 de junho com restrições de capacidade e protocolos sanitários - o Super Nintendo World seria é uma expansão desses parques.

Embora as expectativas para o Super Nintendo World sejam altas, pouca coisa é conhecida sobre suas atrações. Em 2016, uma imagem que circulou nas redes sociais deu a entender que o Super Nintendo World de Orlando não se resumiria apenas ao Mario, mas também traria atrações baseadas em outros grandes clássicos da empresa de games, como a série de jogos The Legend of Zelda, criada em 1986.

No entanto, a dúvida entre os fãs da Nintendo ainda questionam se o parque vai focar apenas no personagem Mario, como indicaram ações de marketing da atração, ou se outros jogos da empresa também serão explorados. Agora, com o adiamento, a curiosidade será prolongada.