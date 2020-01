Nintendo & Universal Studios Parque quer criar a sensação de um jogo, mas no mundo real.

A Universal Studios está prestes a inaugurar um novo parque de diversões: o Super Nintendo World. A notícia foi dada na última segunda-feira, 13, durante uma coletiva de imprensa. Com sede em Osaka, no Japão, ele vai oferecer aos visitantes uma experiência interativa e imersiva com a empresa de videogames Nintendo.

Esta é a primeira vez que um parque de diversões inteiramente dedicado a Nintendo será inaugurado. E apesar de ainda não ter uma data certa, a expectativa é que a abertura ocorra antes das Olimpíadas de Tóquio, entre junho e julho deste ano, durante o verão japonês.

Já a escolha do Japão para sediar a primeira unidade do Super Nintendo World é bastante simbólica, visto que a própria empresa surgiu no país asiático. Contudo, outros parques também serão abertos em Orlando, Hollywood e Cingapura num futuro próximo.

E as expectativas estão altas. Segundo Thierry Coup, chefe da Universal Creative, durante coletiva de imprensa, a ideia é que o parque seja como “um jogo em tamanho real, que ganhou vida”.

No entanto, uma pergunta - ainda sem resposta -, que tem surgido entre os fãs da Nintendo, é se o parque vai focar apenas no personagem Mario, como tem indicado as últimas ações de martketing, ou se outros jogos da empresa também serão explorados.

Até lá, enquanto novas informações não forem divulgadas, veja abaixo tudo o que já sabemos sobre o Super Nintendo World.

Parceria começou lá atrás, em 2016

A atração pode estar ganhando vida agora, mas já fazem quatro anos desde que a Nintendo e a Universal começaram a trabalhar na ideia de construir um parque de diversões, capaz de oferecer uma experiência imersiva nos jogos da empresa.

“Estamos maravilhados com a forma na qual os criadores do parque estão levando a essência dos nossos jogos para o mundo real”, disse Shigeru Miyamoto, criador do personagem Mario, em um vídeo de 2016.

Já Mark Woodbury, da Universal Creative, comentou na época que eles estavam “criando um mundo inteiro da Nintendo" e que conforme eles continuavam a construí-lo, "esse mundo se tornou mais envolvente, imersivo, interativo e colorido”. Veja:

Super Nintendo World já tem música tema oficial

Em parceria com o grupo sueco de música eletrônica Galantis, a cantora inglesa Charli XCX gravou a canção We Are Born To Play, ou Nós Nascemos Para Jogar, em português. Publicado na segunda, 13, no canal da Nintendo no Youtube, o vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações e apresenta por meio de computação gráfica, algumas das possíveis atrações que estarão disponíveis no parque. Assista!

Pulseiras vão registrar o progresso dos usuários

A novidade é um dos pontos altos do Super Nintendo World. O acessório, quando conectado a um aplicativo que estará disponível para download nos sistemas Android e iOS, vai registrar o progresso dos visitantes no parque.

Segundo Ayumu Yamamoto, diretor de marketing da Universal Studios Japão, durante coletiva de imprensa, as ‘Power Up Bands’, forma como são chamadas as pulseiras, também irão permitir aos usuários coletar e armazenar moedas virtuais, além de competir com os outros jogadores do parque.

Ainda não há informações se as moedas poderão ser trocadas por algum tipo de prêmio ou recompensa.

Possíveis atrações do Super Mario World

Desde 2016, a imprensa já especula sobre quais seriam as atrações do parque temático. Na época, uma imagem que circulou nas redes sociais, deu a entender que o Super Nintendo World de Orlando não se resumiria apenas ao Mario, mas também traria atrações baseadas em outros grandes clássicos da empresa de games, como a série de jogos The Legend of Zelda, criada em 1986.

@thatsjustgary on Twitter Foto foi publicada no Twitter, em 2016, por um perfil que já não existe mais.

Conforme pode-se ver na imagem, o parque traria 'apenas' uma área exclusiva para o personagem, com uma versão real do Super Mario Kart e até mesmo uma mansão interativa inspirada em seu irmão, o Luigi – um dos principais games com o personagem se chama justamente Luigi's Mansion. Restaurantes e espaços de lazer também fazem parte do suposto projeto.