Divulgação/The Game Awards Premiação em Los Angeles elegeu os melhores do ano no mundo dos Games

Os vencedores da 6ª edição do The Game Awards, o Oscar da indústria de jogos eletrônicos, já estão entre nós. Em cerimônia nesta quinta-feira, 12, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o jogo Sekiro: Shadows Die Twice levou o maior prêmio da noite com o troféu de Melhor Jogo do Ano.

Desbancando Control e Resident Evil:2, o grande vencedor da noite foi indicado em cinco categorias e ainda arrematou o troféu de Melhor Jogo de Ação e Aventura. O jogo Disco Elysium ganhou todas as quatro categorias para as quais foi indicado – ele ficou com os prêmios de Melhor Indie de Estreia, Melhor Jogo Independente, Melhor Narrativa e Melhor Jogo de RPG.

Divulgação Sekiro: Shadows Die Twice foi eleito o Jogo do Ano

No mundo dos esportes eletrônicos, quem dominou foi do League of Legends, o LOL. O League of Legends World Championship 2019 ficou com o prêmio na categoria Melhor Evento de e-sports, e o game foi eleito o Melhor Jogo de e-sports do ano. O Melhor Time também está na esfera do LOL: G2 Esports foi o campeão da categoria. Eefje "Sjokz" Depoortere levou o prêmio como Melhor Apresentadora de e-sports, Kyle "Bugha" Giersdorf como Melhor Jogador e Danny ‘Zonic’ Sørensen como Melhor Treinador.

O The Game Awards ainda revelou a cara do novo XBox Series X. O console ainda não tem preço, mas deve chegar às lojas no final de 2020.

Confira os vencedores

Jogo do Ano

"Sekiro: Shadows Die Twice"

Melhor Jogo de Ação

"Devil May Cry 5"

Melhor Jogo de Ação/Aventura

"Sekiro: Shadows Die Twice"

Melhor Direção de Arte

"Control"

Melhor Design de Áudio

"Call of Duty: Modern Warfare"

Melhor Apoio à Comunidade

"Destiny 2"

Criador de Conteúdo do Ano

Michael "Shroud" Grzesiek

Melhor Treinador de e-sports

Danny ‘Zonic’ Sørensen (Astralis, "CS:GO")

Melhor Evento de e-sports

League of Legends World Championship 2019

Melhor Jogo de e-sports

"League of Legends"

Melhor Apresentadora de e-sports

Eefje "Sjokz" Depoortere

Melhor Jogador de e-sports

Kyle "Bugha" Giersdorf (Immortals, "Fortnite")

Melhor Time de e-sports

G2 Esports ("LOL")

Melhor Jogo para Família

"Luigi's Mansion 3"

Melhor Jogo de Luta

"Super Smash Bros. Ultimate"

Melhor Jogo Indie de Estreia

"Disco Elysium"

Melhor Direção

"Death Stranding"

Jogo de Melhor Impacto Social

"Gris"

Melhor Jogo Independente

"Disco Elysium"

Melhor Jogo para Dispositivos Móveis

"Call of Duty: Mobile"

Melhor Jogo Multiplayer

"Apex Legends"

Melhor Narrativa

"Disco Elysium"

Melhor Jogo em Atualização

"Fortnite"

Melhor Atuação

Mads Mikkelsen como Cliff, "Death Stranding"

Melhor Jogo de RPG

"Disco Elysium"

Melhor Trilha Sonora/Música

"Death Stranding"

Melhor Jogo de Esporte/Corrida

"Crash Team Racing Nitro-Fueled"

Melhor Jogo de Estratégia

"Fire Emblem: Three Houses"

Melhor Jogo de Realidade Virtual/Realidade Aumentada

"Beat Saber"