Divulgação The Last of Us Part 2 é o grande premiado do The Game Awards 2020

Os vencedores da 7ª edição do The Game Awards, principal prêmio da indústria de jogos eletrônicos, já estão entre nós. Em cerimônia nesta quinta-feira, 10, em Los Angeles, nos Estados Unidos, The Last of Us Part 2 foi coroado com o maior prêmio da noite e faturou o título de Melhor Jogo do Ano.

Não apenas isso. A produção de Sony e Naughty Dog, exclusiva do PS4, estabeleceu o novo recorde da premiação, com sete troféus. Além de melhor jogo, foi vencedora em atuação, direção, design de som, narrativa, inovação em acessibilidade, jpgp de ação e aventura.

Hits da quarentena, Among Us e Animal Crossing: New Horizons também foram premiados. O primeiro levou nas categorias melhor multiplayer e jogo mobile. O segundo faturou como jogo para a família. Veja abaixo a lista completa de indicados e vencedores.

Jogo do Ano

The Last of Us Part 2 (Vencedor)

Doom Eternal

Animal Crossing: New Horizons

Final Fantasy 7 Remake

Hades

Ghost of Tsushima

Melhor direção

The Last of Us Part 2 (Vencedor)

Final Fantasy 7 Remake

Half-Life: Alyx

Hades

Ghost of Tsushima

Jogo Mobile

Among Us (Vencedor)

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Café Mix

Jogo Independente

Hades (Vencedor)

Fall Guys: Ultimate Knockout

Carrion

Spelunky 2

Spiritfarer

Jogo Independente Estreante

Phasmophobia (Vencedor)

Carrion

Mortal Shell

Raji: An Ancient Epic

Röki

Design de som

The Last of Us Part 2 (Vencedor)

Doom Eternal

Half-Life: Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

Melhor Narrativa

The Last of Us Part 2 (Vencedor)

13 Sentinels Aegis Rim

Final Fantasy 7 Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Trilha Sonora

Final Fantasy 7 Remake (Vencedor)

Doom Eternal

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part 2

Jogo Impactante

Tel Me Why (Vencedor)

If Found…

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Through the Darkest of Times

Direção de Arte

Ghost of Tsushima (Vencedor)

Final Fantasy 7 Remake

Ori and the Will of the Wisps

Hades

The Last of Us Part 2

Jogo em Atualização

No Man’s Sky (Vencedor)

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty Warzone

Fortnite

Suporte de comunidade

Fall Guys: Ultimate Knockout (Vencedor)

Apex Legends

Destiny 2

Fortnite

No Man’s Sky

Valorant

Inovação em Acessibilidade

The Last of Us Part 2 (Vencedor)

Assassin’s Creed Valhalla

Grounded

HyperDot

Watch Dogs Legion

Melhor jogo de Realidade Virtual ou Realidade Aumentada

Half-Life: Alyx (Vencedor)

Dreams

Marvel’s Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

Jogo de Ação

Hades (Vencedor)

Doom Eternal

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 4

Jogo de Ação e Aventura

The Last of Us Part 2 (Vencedor)

Assassin’s Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

Jogo de RPG

Final Fantasy 7 Remake (Vencedor)

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

Jogo de Luta

Mortal Kombat 11/Ultimate (Vencedor)

Granblue Fantasy: Versus

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Jogo para Família

Animal Crossing: New Horizons (Vencedor)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

Jogo de Estratégia ou Simulação

Microsoft Flight Simulator (Vencedor)

Crusader Kings 3

Desperados 3

Gears Tactics

XCOM: Chimera Squad

Jogo de Esporte ou Corrida

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Vencedor)

Dirt 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Jogo mais esperado

Elden Ring (Vencedor)

God of War Ragnarok

Halo Infinite

Horizon Forbidden West

Resident Evil Village

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Melhor Multiplayer

Among Us (Vencedor)

Valorant

Fall Guys: Utimate Knockout

Call of Duty Warzone

Animal Crossing: New Horizons

Melhor Atuação (Ator/Atriz)

Laura Bailey, The Last of Us Part II (Vencedor)

Ashley Johnson, The Last of Us Part II

Daisuke Tsuji, Ghost of Tsushima

Logan Cunningham, Hades

Nadji Jeter, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales