Divulgação A equipe de eSports INTZ, que disputará o Mundial de League of Legends

A INTZ eSports está classificada para o Mundial de League of Legends: neste sábado, 3, a equipe venceu os turcos da Dark Passage em seletiva para o torneio por 3 a 2. A partida, realizada na Ópera de Arame, um dos principais pontos turísticos de Curitiba, fez parte das finais do International Wildcard Qualifier (IWCQ), com a presença de cerca de mil espectadores.

Com a vitória, a INTZ se tornou a terceira equipe brasileira a disputar o Mundial de League of Legends consecutivamente. Em 2014, o País estreou no torneio com a KaBuM eSports, e no ano passado, foi a vez da paiN Gaming.













Time brasileiro conquista vaga no Mundial de League of Legends

Neste ano, o Mundial de League of Legends acontece nos Estados Unidos, com a presença de 16 times de diferentes partes do globo. O torneio acontece de 29 de setembro a 29 de outubro, e a final será realizada no Staples Centers, arena de Los Angeles que costuma receber os jogos do time de basquete Los Angeles Lakers.