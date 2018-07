Divulgação A equipe de eSports INTZ, que disputará o Mundial de League of Legends

O time brasileiro de eSports INTZ disputa neste final de semana, entre os dias 3 e 4, uma vaga no Campeonato Mundial de League of Legends, que será realizado nos Estados Unidos em outubro. Nesta fase classificatória, que ocorre na cidade de Curitiba, no Paraná, quatro times disputarão as partidas decisivas na Ópera de Arame. Esta é a primeira vez que uma cidade brasileira é palco de uma competição de LoL internacional promovida pela Riot Games, produtora e distribuidora do game.

As partidas das quatro equipes ocorrerão em dias e horários diferentes. No sábado, 3 de setembro, o embate entre a INTZ e a Dark Passage, da Turquia, começa às 18h. Já no domingo, 4 de setembro, será a vez das equipes Lyon Gaming, do México, e Albus NoX Luna, da Rússia, às 16h. Serão dois confrontos em formato de "melhor de cinco" e apenas duas equipes passarão para a competição internacional.













Time brasileiro disputa vaga em Mundial de League of Legends neste final de semana

“O Brasil sedia este campeonato internacional em razão do crescimento do cenário dos esportes eletrônicos no país”, explica Roberto Iervolino, Gerente Geral da Riot Games no Brasil, por meio de nota. “Queremos levar a melhor experiência a todos os fãs brasileiros de LoL e agora será a vez dos torcedores de Curitiba conferirem de perto embates emocionantes do jogo”

As partidas serão transmitidas pelos canais da Riot Games no YouTube, no Twitch TV e no Azubu TV. Além disso, o canal de TV por assinatura SporTV 2 irá transmitir todas as partidas dessa fase.