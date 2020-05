Activision Jogo clássico de skate voltará para os consoles em 4 de setembro

Saudade das tardes fazendo nada, com o controle na mão, um skate no pé e uma trilha sonora com hardcore furioso? Pois bem: elas estarão de volta! A Activision anunciou nesta terça-feira, 12, que vai remasterizar os dois primeiros jogos da série Tony Hawk's Pro Skater, hit no final dos anos 1990 e começo dos anos 2000.

Chamado de Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2, a nova edição vai trazer as fases originais, hits da trilha sonora da época e gráficos atualizados para a atual geração de consoles, em resolução 4K. O game chega às lojas em 4 de setembro, para PlayStation 4, Xbox One e PC.

Os skatistas do passado estarão de volta, incluindo aquele que dá nome ao jogo e o brasileiro Bob Burnquist. Haverá ainda modos de jogo multiplayer, tanto local como pela internet. Novos níveis e roupas personalizadas também estarão presentes no jogo. Além disso, haverá como criar novas pistas (parques, no jargão do game) e skatistas, com direito ao compartilhamento online das criações.

"A série original Tony Hawk's Pro Skater é um grande fator na evolução de manobras modernas e inspiração para muitos skatistas profissionais que o público conhece e ama hoje em dia", disse o skatista Tony Hawk, em nota enviada à imprensa. "Estou animado para ajudar a inspirar uma nova geração de skatistas e gamers - além de fãs existentes - e fortalecer ainda mais o esporte".

A empresa também lançou um trailer que mostra as diferenças entre o game antigo e o visual novo. Além disso quem comprar o game na pré-venda terá acesso a uma versão demo da fase Warehouse, a primeira do jogo inicial da série, ainda nesta terça-feira.