Foto: Divulgação Criado pela Niantic, mesmo estúdio responsável pelo Pokémon GO, o game Ingress aborda o surgimento de uma energia misteriosa que influencia a maneira como as pessoas pensam. O jogador é convidado a lutar ao lado dos Iluminados, que querem usar o poder desta energia, ou da Resistência, que não quer que a energia seja usada. Para jogar, é necessário sair pela cidade para encontrar missões e outros jogadores (aliados ou inimigos). O aplicativo é gratuito e está disponível para Android e iOS.

Foto: Divulgação O game de realidade aumentada TableZombies vai projetar um ataque de zumbis sobre uma superfície qualquer. Para isso, é preciso baixar e imprimir, de preferência em uma folha A3, os tabuleiros oficiais do jogo e apontar a câmera no centro da figura. O jogador assume o papel de um atirador aéreo que precisa defender os cenários de uma invasão de zumbis. O game tem versões paga e gratuita e pode ser encontrado no Google Play e na App Store.

Foto: Divulgação O Parallel Mafia é um jogo que utiliza geolocalização para que o jogador construa um grupo mafioso nos arredores. Para subir de hierarquia na máfia, será preciso realizar uma série de crimes, eliminar inimigos, fazer aliados e conquistar a confiança dos chefes. O jogo é de graça e tem versões para iPhones e smartphones Android.

Foto: Divulgação No game Sky Siege, o jogador está em uma torre, no meio de uma guerra, e precisa destruir aviões e helicópteros que surgem para atacá-lo. O jogador vai precisar mover o smartphone ao seu redor e deslocá-lo para cima e para baixo para mirar em seus inimigos. O game tem versões para Android e iOS e está disponível de graça.

Foto: Divulgação O Zumbie, Run! é um jogo que vai ajudar o usuário a se manter ativo. Toda vez que ele for se exercitar, vai viver um novo episódio de uma trama sobre um apocalipse zumbi no planeta. Durante a corrida, mesmo se estiver ouvindo uma música, o aplicativo vai interrompê-la para informar o jogador de que ele está sendo perseguido por zumbis. O aplicativo é gratuito e está disponível no Google Play e App Store.