Depois de colocar os fãs de videogames para dançar com a franquia 'Just Dance' e seus milhões de cópias vendidas, a Ubisoft quer que os gamers agora soltem a voz: nesta quinta-feira, 28, a empresa anunciou o lançamento de 'Just Sing', game musical que leva o universo dos karaokês para dentro do videogame.

"É um convite para reunir os amigos e se divertir em shows exclusivos cantando sucessos de Justin Bieber, Meghan Trainor, One Direction e Queen", diz a empresa, em comunicado enviado à imprensa. 'Just Sing' será lançado em 6 de setembro para PlayStation 4 e Xbox One.

Para cantar, os jogadores deverão baixar um aplicativo em seus celulares: chamado de Just Sing Companion App, o aplicativo captará a voz dos usuários e as transmitirá para o videogame – o único requisito básico é que tanto o videogame como o celular estejam na mesma rede Wi-Fi. Também é possível captar a voz através do Kinect do Xbox One, pela PlayStation Camera do PS4, e com microfones.

'Just Sing' terá mais de 40 faixas, e permitirá aos jogadores gravarem clipes de suas performances. O game terá dois modos de disputa: Festa, no qual os jogadores poderão cantar em grupos de até quatro pessoas, e Batalha, em duelos de cantor contra cantor.

Entre as músicas já confirmadas, estão clássicos como "I Want to Break Free", do Queen, "I Love Rock'n Roll", de Joan Jett and the Heartbreakers e "I Will Survive", de Gloria Gaynor, bem como sucessos recentes como "Chandelier", da cantoria Sia, "All About That Bass", de Meghan Trainor, e "Baby One More Time", de Britney Spears.