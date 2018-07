AFP Em uma semana, joga alcançou 65 milhões de usuários apenas nos Estados Unidos

O jogo Pokémon Go, que em tempo recorde alcançou o topo nas lojas de aplicativos da Apple e Android, parece pronto para desafiar as empresas de Internet especializadas em aumentar o fluxo de pessoas em pequenos negócios e pode acabar tendo um papel no marketing de grandes marcas, de acordo com especialistas da indústria.

O jogo de realidade aumentada da Nintendo alcançou mais de 65 milhões de usuários nos Estados Unidos em apenas sete dias após o lançamento e já está ajudando restaurantes locais, cafés e pequenos varejistas a atrair novos clientes.

O pizza bar L'inizio em Long Island, em Nova York, afirma que suas vendas saltaram 75% no fim de semana pela ativação do recurso "módulo de atração" que atrai personagens virtuais para a loja, assim atraindo jogadores próximos. O gerente da loja gastou US$ 10 para ter uma dúzia de pokémons colocados no local, de acordo com um relatório do New York Post.

Esse tipo de efeito instantâneo é uma ameaça potencial para as relativamente novas empresas que revolucionaram o marketing online para pequenas companhias nos últimos anos, como Groupon, LivingSocial e Foursquare, entre outros.

Segundo o site de notícias de tecnologia Gizmodo, um estudante na Austrália descobriu um código de programação dentro do jogo que indicava um sistema de patrocínio e citou o nome da rede de fast food McDonalds. A rede não se manifestou sobre o assunto.

Especialistas em marketing disseram que pequenas empresas podem se voltar cada vez mais para o Pokémon Go - e redirecionar alguns dos seus gastos com marketing - à medida que o games atraia uma base maior de usuários.

"Com Pokémon Go, você está vendo o jogo como uma maneira de passar por cima de um monte de canais digitais (marketing) que as lojas têm confiado nos últimos anos", disse Christophe Jammet, diretor de mídia social e móvel da consultoria DDG em Nova York.

"Não existia uma plataforma social de geolocalização que pode atrair tantas pessoas de uma só vez."

Para atrair clientes, muitas lojas estão propagando ser "Poke Stops", um lugar onde os jogadores podem pegar novas pokébolas, necessárias para capturar os pokémons, e aumentar o seu nível dentro do aplicativo. Especialistas dizem que é apenas uma questão de tempo antes de grandes marcas se juntarem a esse movimento.

"Eles já estão olhando para isso", disse Tom Kelshaw, diretor de tecnologia da Maxus Global, um grupo de gestão de investimentos em mídia de Nova York.