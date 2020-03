Com o período de distanciamento social determinado em vários Estados do Brasil, não dá mais para sair com os amigos na sexta-feira ou no fim de semana. Afinal, vários shoppings, cinemas, centros culturais e festas estão fechados ou foram cancelados. Mas o isolamento social físico não significa que os amigos não podem se encontrar pela internet.

Se quiser aproveitar o fim de semana com os seus amigos em um rolê virtual, seguem abaixo algumas sugestões do Estado de jogos online gratuitos para se divertir em qualquer lugar, seja no computador, celular ou tablet! Tem opções tanto para quem quer voltar à época de infância quanto para aqueles que querem uma diversão rápida e simples.

Gartic Gartic lembra o velho Imagem & Ação

Gartic (PC/browser, Android e iOS)

Para quem já jogou alguma versão de Imagem & Ação, Gartic segue a mesma lógica. No site, você pode criar uma sala com várias pessoas ou entrar em uma sala que já existe. Uma pessoa recebe uma palavra ou deve escolher entre duas para desenhar. Os outros jogadores devem adivinhar a palavra correta antes do tempo acabar. Quem acertar primeiro, ganha mais pontos. O ‘desenhista’ também ganha pontos para cada pessoa que acertar. Vence o jogo quem conseguir o total de pontos necessário.

Na hora de criar uma sala, é possível escolher um tema específico para as palavras e os desenhos. Há infinitas possibilidades. O jogo também tem versões para Android e iOS.

Stopots Stopots tem partida de stop (ou adedanha) online

Stopots (PC/browser, Android e iOS)

Como diz o nome, o Stopots é uma versão online do famoso Stop, adedanha ou adedonha. Um jogador cria a sala e compartilha o link com os outros jogadores. O jogo já sugere uma série de temas, mas o criador pode mudá-los ou criar novos. Não pode haver menos de doze temas. Os jogadores devem completar as lacunas de acordo com a letra escolhida pelo jogo. Quem terminar primeiro, aperta o botão de Stop! e todos são impedidos de terminar.

Para evitar trapaças, depois de cada rodada, tem a hora do julgamento, em que cada jogador vê as respostas que foram dadas para cada tema e julga se aceita a resposta ou não. Ao final de um número determinado de rodadas, vence quem tiver conseguido mais pontos. Uma boa forma de voltar à infância. Também disponível no Android e no iOS.

Agar.io Agar.io tem batalha de células

Agar.io (PC/browser, Android e iOS)

Um jogo simples e que roda em praticamente qualquer dispositivo. Agar.ioé um jogo online em que você toma controle de uma célula que precisa crescer. Para isso, você precisa comer pequenos pontos coloridos pelo mapa, que aumentam a sua pontuação. Quanto maior, mais lenta fica a sua célula. Quando estiver grande o suficiente, você pode comer as células de outros jogadores, que é a graça do jogo.

Você tem também outras habilidades, como se dividir para fugir de outros jogadores ou comer células menores e jogar uma parte da sua célula para dividir as células maiores. Apesar de não haver salas vazias, você pode convidar amigos para jogar na mesma sala que você. Há uma versão do jogo para celulares Android e iOS e variações, como Slither.io, que mistura os conceitos de Agar.io com o clássico jogo da cobrinha. Vale a pena conferir!

Vai aí uma batalha Pokémon?

Pokémon Showdown (PC/browser)

Para quem é fã da série clássica de jogos da Nintendo, esse jogo é uma mão na roda. O jogo de navegador foca nas batalhas entre os monstros de bolso. Ou seja, diferente dos jogos completos, você não precisa treinar com o seu time de Pokémons para aumentar o nível e o poder deles.

Você pode escolher e montar o seu time da maneira que quiser com monstros de todas as gerações até agora para batalhar contra outros jogadores. Para chamar seus amigos para a batalha, basta colocar o apelido dele no botão ‘Find a user’. O único problema é que só podem batalhar dois jogadores de cada vez. Se tiver um grande grupo de amigos, talvez um torneio seja uma boa saída.

Brawlhalla (PC/Steam)

É o último jogo para computador dessa lista e também o único que precisa de um outro aplicativo para funcionar. Mas, para quem é fã de jogos de luta do estilo Smash Bros., vale muito a pena. Brawlhalla é um jogo de luta com vários personagens diferentes, cada um com habilidades e golpes únicos. Apesar da variedade de personagens, os controles são bem simples. O objetivo é jogar os adversários para fora do mapa e, quanto mais você bater no outro jogador, mais longe ele vai a cada golpe.

Em contrapartida, o jogo precisa ser comprado e instalado no computador pela loja virtual da Steam, que também precisa ser baixada. Mas, depois de fazer a sua conta na plataforma e instalar os arquivos, é adicionar seus amigos online e jogar.

Werewolf Online Werewolf Online é a versão virtual do clássico jogo de festa A Cidade Dorme

Werewolf Online (A Cidade Dorme) (Android e iOS)

Voltando agora para os clássicos jogos de festa, os celulares têm uma boa opção para quem quer jogar o famoso Lobisomem ou Cidade Dorme. Werewolf Online é um aplicativo gratuito em que você pode se cadastrar com um e-mail ou pelas redes sociais e convidar amigos para uma sala particular. Os jogadores são divididos em três equipes: Vila, Lobisomens ou Solo. O objetivo dos habitantes da Vila é encontrar e matar os lobisomens. O objetivo dos Lobisomens é matar todos os aldeões.

A cada rodada, quando cai a noite, os lobisomens devem escolher um jogador para matar. No dia seguinte, a vila discute para descobrir quem são os lobisomens. Alguns personagens têm habilidades especiais, como salvar outro jogador ou investigar alguém para saber o seu time. O jogo acaba quando todos os lobisomens forem mortos ou quando a aldeia inteira tiver sido destruída. Um jogo para exercitar a capacidade de dedução e blefe dos seus amigos. Tem versões para Android e iOS.

Uno O clássico Uno também ganhou uma versão digital

UNO! (Android e iOS)

Também entre os clássicos está o UNO!, jogo cartas conhecido por suas reviravoltas e jogadas engraçadas. É bastante simples: há um baralho de cartas de quatro cores e diferentes números. Cada jogador recebe sete cartas e só pode jogar uma carta se tiver a mesma cor ou o mesmo número da carta anterior. Se não tiver, tem que comprar. O primeiro que acabar com todas as cartas da mão vence.

A graça do jogo está nas cartas especiais, que podem mudar a sequência em que os participantes podem jogar, podem pular a vez de um jogador, mudar a cor que deve ser jogada ou fazer o adversário comprar cartas. Apesar de a versão de celulares e tablets ser um pouco diferente, trará a mesma diversão ou raiva quando alguém jogar uma carta +4 contra você. Tem versões para Android e iOS

Golf Battle Golf Battle tem torneio de mini-golfe pela internet

Golf Battle (Android e iOS)

Para amigos que curtem uma partida de minigolfe, esse aplicativo é uma boa dica. Você pode se cadastrar com o Facebook e convidar até seis amigos para uma partida. A ideia é simples: quem chegar primeiro no buraco e com o menor número de tacadas vence a rodada.

São três campos diferentes de minigolfe por partida. Conforme você ganha mais partidas, é possível também personalizar a sua bolinha e desbloquear mais campos. Tem controles simples e intuitivos, então é só baixar no seu celular e jogar. Tem versões para Android e iOS

Risk Risk é o 'pai' do banco Imobiliário e agora tem versão online

Risk (Android e iOS)

Para os amantes de estratégia, Risk é uma excelente opção. É um jogo parecido com o clássico War de tabuleiro, com algumas regras diferentes para conseguir novas tropas, por exemplo, mas o conceito é o mesmo.

Você controla um exército e domina algumas regiões do mapa. O seu objetivo é dominar o máximo de territórios. Para isso, você deve avançar suas tropas e batalhar contra tropas adversárias jogando dados. Se vencer, domina o território, se perder, cai seu número de tropas. Podem jogar até seis pessoas na mesma sala e que vença quem tiver a melhor estratégia. Está disponível para os sistemas Android e iOS.