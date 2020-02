Brendan McDermid/ Reuters Confira o que 2020 reserva para os fãs do PS4.

Agora que é fevereiro – e o ano começou de vez –, é hora de se programar para os lançamentos do PlayStation 4 que chegam em 2020. Alguns dos títulos mais aguardados pelos fãs de games no final de 2019, como o sonhador e criativo Dreams, jogo da Media Molecule, já começam a ser vendidos em fevereiro.

Para quem já quer programar seus gastos, o Estado fez uma lista especial com os principais jogos que irão estrear para o PS4 em 2020, indo desde a continuação do queridinho indie Super Meat Boy, de 2010, ao remake de Resident Evil 3, lançado pela primeira vez há mais de 20 anos atrás. Além destes, outros dois jogos da Marvel inspirados em seus famosos super-heróis e as aguardas sequências de Kentucky Road Zero e The Last of Us Part II, também figuram na seleção.

Ansioso pelos lançamentos do PS4 para 2020? Então confira, logo abaixo, a seleção feita pelo Estado.

Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED Cyberpunk 2077

O game narra a história de Night City, uma megalópole obcecada pelo poder, glamour - e também por modificações biológicas. Nesse universo, o jogador é V, um mercenário fora da lei que procura por um implante capaz de lhe dar vida eterna. A produção e distribuição é da CD PROJEKT RED. O lançamento é em 16 de abril.

Dragon Ball Z: Kakarot

CyberConnect2/ BANDAI NAMCO Entertainment America Inc Dragon Ball Z: Kakarot

Já lançado, o game convida o jogador a embarcar em uma aventura inspirada na história de Goku, no melhor estilo do desenho Dragon Ball Z. Além das batalhas, também é possível pescar, comer e treinar ao lado do famoso personagem. Ele foi desenvolvido pela CyberConnect2 e tem distribuição da Bandai Namco.

Doom Eternal

id Software/ Bethesda Softworks DOOM Eternal

A sequência de Doom, game de 2016, mantém a mesma premissa da primeira parte: o jogador é convidado a embarcar em um combate intenso e longas batalhas, com os mais variados tipos de criaturas e demônios. O desenvolvimento é da id Software, com distribuição da Bethesda. O lançamento está marcado para 20 de março.

Dreams

Dreams é um jogo repleto de criatividade, que irá permitir aos gamers criar, compartilhar e colaborar em qualquer jogo, desde a trilha sonora até os quebra-cabeças e as pinturas, por exemplo. Ele foi desenvolvido pelo estúdio Media Molecule (de Little Big Planet) e tem distribuição da Sony. O lançamento está marcado para 15 de fevereiro.

Empire of Sin

Romero Games/ Paradox Interactive Empire of Sin

A ideia aqui é se tornar um Don Corleone e chefiar a máfia local. O game se passa na Chicago de 1920 e permite a construção de um ‘império do crime’, com empresas ilegais, cassinos e companhias clandestinas. O desenvolvimento e a distribuição são da Romero Games (o estúdio de John Romero, responsável por Doom, Quake e Wolfenstein 3D) e Paradox Interactive. O lançamento será ainda no primeiro semestre de 2020.

Fast & Furious Crossroads

Slightly Mad Studios/ BANDAI NAMCO Entertainment America Inc Fast & Furious Crossroads

Com a promessa de ser uma réplica fiel de Velozes e Furiosos, o novo game vai trazer toda a ação e adrenalina das telas do cinema. Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson dublam seus personagens. A produção é da Slightly Mad Studios, com distribuição da Bandai Namco. O lançamento deve acontecer em maio.

Ghost of Tsushima

Sucker Punch Productions/ Sony Interactive Entertainment Ghost of Tsushima

O game se passa no Japão feudal e convida o jogador a lutar junto com o guerreiro Jin Sakai (apelidado de Fantasma), contra os mongóis que mataram boa parte de seu povo. Ele é desenvolvido pela Sucker Punch Productions e distribuído pela Sony. O lançamento ainda não tem data confirmada, mas será feito ainda em 2020.

Iron Man VR

Camouflaj LLC/ Marvel/ Sony Interactive Entertainment Iron Man VR

O game é baseado no universo do Homem de Ferro e traz o embate do herói contra uma poderosa hacker. Para embarcar nessa aventura imersiva, é preciso ter o PlayStation VR, a PlayStation Camera os controles PS Move. O jogo foi desenvolvido pela Camouflaj LLC e é distribuído pela Marvel e a Sony.

Kentucky Route Zero: TV Edition

Annapurna Interactive/ Cardboard Computer Kentucky Route Zero: TV Edition

O game de aventura sobre uma rodovia secreta nas cavernas do Kentucky já liberou neste ano o seu quinto - e último - ato. Para comemorar, os criadores lançaram a TV Edition, que reúne toda a história desde a sua estreia, em 2013. O desenvolvimento é da Annapurna Interactive, com distribuição da Cardboard Computer.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

TT Games/ Warner Bros. Interactive Entertainment Lego Star Wars: The Skywalker Saga

O game dos bloquinhos será um prato cheio para os fãs da franquia. Ele reúne os nove filmes do Star Wars e traz momentos emblemáticos, como a batalha entre Luke e Darth Vader - com um toque extra de bom humor. O desenvolvimento é da TT Games, com distribuição da Warner Bros. O lançamento ainda não tem data confirmada, mas será feito ainda em 2020.

Marvel's Avengers

Inspirado nos Vingadores, o game traz quase todos os heróis da saga. Com suporte para até quatro jogadores online, a missão é proteger a Terra de ameaças cada vez maiores. Segundo a Marvel, o jogo será atualizado periodicamente. O desenvolvimento é da Crystal Dynamics e da Eidos Montréal, com distribuição da Square Enix. O lançamento é em 4 de setembro.

Nioh 2

A continuação do famoso Nioh, de 2017, desafia o gamer a sobreviver no Japão do período Sengoku e a enfrentar os perigos que rondam o Reino Sombrio Mortal, com direito a muita ação e combates fatais. Já na pré-venda, o game foi desenvolvido pela Koei Tecmo Games e Team Ninja, e é comercializado pela Sony.

Psychonauts 2

Double Fine/ Microsoft Psychonauts 2

A continuação do jogo de 2005, volta agora com Jack Black fazendo a voz do personagem principal. Com direito a enigmas e quebra-cabeças, o game se passa dentro da mente do Dr. Loboto, personagem principal do jogo anterior. A produção é do estúdio Double Fine, de Tim Schafer, que foi adquirido em 2019 pela Microsoft. O lançamento ainda não tem data confirmada, mas será feito ainda em 2020.

Resident Evil 3 - Remake

Capcom U.S.A. Inc Resident Evil 3 - Remake

É a nova versão do já conhecido game de ação, lançada pela primeira vez em 1999. Ainda mais realista, o remake do clássico vai apresentar alguns fatos novos, opções para multijogadores e um aprofundamento nas características dos personagens. O desenvolvimento e a distribuição são da Capcom U.S.A. Inc. O lançamento é para 3 de abril.

Super Meat Boy Forever

BC Games Super Meat Boy Forever

Na continuação do estrondoso game independente de 2010, o Super Meat Boy continua na busca por derrotar seu maior inimigo - o Dr. Fetus -, com nada além do 'poder da carne'. Ao todo, são 7 mil níveis que devem agradar mesmo os fãs mais exigentes. O desenvolvimento e a distribuição são da TBC Games. O lançamento é em algum momento deste ano.

The Last of Us Part II

Naughty Dog/ Sony Interactive Entertainment The Last Of Us Part II

A continuação do game de 2013 traz o retorno dos já conhecidos personagens Ellie e Joel. Instalados em Wyoming, a paz de ambos volta a ser ameaçada quando um evento os coloca na rota dos infectados. O desenvolvimento é da Naughty Dog e a distribuição da Sony. O lançamento é em 29 de maio.

Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine

Ubisoft Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine

O game pertence ao universo Rainbow Six, que lançou seu primeiro título em 1998, e é inspirado na série de livros homônima do escritor Tom Clancy. Em Quarantine - que permite até três jogadores -, a ideia é exterminar uma raça mutante alienígena. O desenvolvimento e a distribuição são da Ubisoft. O lançamento ainda não tem data confirmada, mas será feito ainda em 2020.

Wasteland 3

inXile entertainment/ Deep Silver Wasteland 3

A famosa saga do Ranger do Deserto - lançada pela primeira vez em 1988, continua em Wasteland 3. Aqui, os gamers são levados a uma aventura pós-apocalíptica e cheia de reviravoltas, para salvar o futuro do Arizona. O desenvolvimento é da inXile entertainment, com distribuição da Deep Silver. O lançamento é em 4 de maio.

Watch Dogs: Legion

Ubisoft Watch Dogs: Legion

No terceiro jogo do universo - que teve seu primeiro capítulo lançado em 2014 -, o jogador é convidado a fazer parte da Resistência, que tenta recuperar o controle de uma Londres do futuro falida e na beira do precipício. O desenvolvimento e a distribuição são da Ubisoft. O lançamento ainda não tem data confirmada, mas será feito ainda em 2020.