Lucy Nicholson/Reuters Ainda não foi revelado o preço do PlayStation 5

Já é possível ter uma ideia do visual do PlayStation 5. No final de semana, vazou uma foto que mostra qual o kit de desenvolvimento do console, que será lançado no final de 2020. Na imagem, que está circulando no Twitter, aparece um protótipo do console, em formato de V – vale lembrar que o design dos kits de desenvolvimento variam em relação à versão final.

O editor do site de tecnologia The Verge, comentou no Twitter confirmando que a foto realmente mostra o kit de desenvolvimento do novo console. “O motivo de ser grande e em formato de V é para fazer com que seja mais fácil para desenvolvedores empilharem os consoles e realizarem múltiplos testes de desempenho. A refrigeração é otimizada para expulsar o ar pelos lados e pelo centro”, afirmou o jornalista na rede social.

Até agora, sabe-se que o PlayStation terá resolução 8K, suporte a jogos do PS4 e também usará um disco de estado sólido (SSD, na sigla em inglês) no lugar de um disco rígido, o que pode melhorar o desempenho do videogame.

Além disso, o novo console terá a opção de Adaptive Triggers: os botões L2 e R2 poderão ser programados pelos desenvolvedores para resistir aos movimentos do jogador. Com isso, será possível experimentar de forma mais fiel, por exemplo, a resistência da corda ao disparar um arco.