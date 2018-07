Foto: Sony Game do Homem-Aranha feito pela Insomniac Games (Sunset Overdrive) fechou a conferência da Sony. Sai em 2018, só para o PS4

Foto: EA Estrelado por Cristiano Ronaldo, o novo FIFA 18 chega em 29 de setembro para PS4, Xbox One, PC, PS3, Xbox 360 e até para o Nintendo Switch, novo console da Nintendo. O game já está em pré-venda por R$ 209,00 e terá a volta do modo Jornada, "novela" cuja estrela é Alex Hunter, um craque em ascensão.

Foto: Sony O game de zumbis Days Gone foi um dos primeiros destaques da noite – anunciado pela Sony em 2015, o jogo deve dar o ar de sua graça no PlayStation 4 no final de 2017, provavelmente em dezembro

Foto: Ubisoft Mario + Rabbids: Kingdom Battle, um game que mistura o encanador bigodudo da Nintendo com os irreverentes coelhos da Ubisoft. O game, feito pela empresa francesa, será um jogo de aventura com batalhas em turnos, à moda do antigo Worms ou de Final Fantasy Tactics, e marca uma das primeiras vezes que a Nintendo abre espaço para outra empresa criar um jogo com Mario. Mario + Rabbids sai em agosto para o Nintendo Switch, novo console da japonesa.

Foto: Sony Outro game que também chega em 2018 só para o PlayStation 4 será um remake de Shadow of the Colossus, um dos games mais cultuados do PlayStation 2.

Foto: Sony Call of Duty: WWII é uma volta ao passado da franquia de tiro mais popular da atualidade. Sai em novembro de 2017

Foto: Nintendo Super Mario Odyssey deve trazer para o Switch o mesmo tipo de ação em 3D que já foi vista em jogos como Mario 64 e Super Mario Galaxy. Com ajuda de sua "boina animada", o encanador vai percorrer fases no meio da cidade, na água e até com dinossauros. Chega em 27 de outubro de 2017.

Foto: Nintendo O dinossauro Yoshi também vai ganhar um game novo, especial para o Nintendo Switch. Sai para 2018

Assassin's Creed. Origins, ambientado no Antigo Egito, vai mostrar o início da seita dos Assassinos. O game, que sai em 27 de outubro para PS4, Xbox One e PC, deve trazer uma boa reformulação na série – o que se viu até agora, com novos gráficos e possibilidades diferentes de batalha, é bem interessante.

Foto: Nintendo A japonesa Nintendo surpreendeu ao anunciar que está desenvolvendo Metroid Prime 4, game da franquia de tiro e exploração que não recebia uma atualização desde 2007. O game sai em 2018.

Foto: Sony God of War terá um novo jogo para o PlayStation 4 no início de 2018

Foto: EA O game de futebol americano Madden NFL 18 tem como principal novidade um modo de história semelhante ao modo Jornada de FIFA 18 – aqui, ele se chamará Long Shot. Sai em 25 de agosto de 2017 para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Konami O homem mais rápido do mundo Usain Bolt é a principal estrela de PES 2018, novo game de futebol da Konami. Para PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One e PC, o jogo sai em 12 de setembro – duas semanas antes do rival FIFA 18.

Foto: Nintendo A Nintendo confirmou que a GameFreak está trabalhando em um jogo clássico de Pokémon para o Switch, com uma aventura própria, diálogos, e possivelmente novas criaturas. Deve chegar ao mercado só em 2018 ou 2019, mas é o tipo de anúncio que os fãs queriam ouvir – mesmo com mais de duas décadas, Pokémon continua sendo um grande vendedor de consoles e de jogos em todo o mundo.

Foto: Ubisoft Uma boa surpresa da Ubisoft foi o retorno de Beyond Good & Evil, série que havia sido iniciada em 2003 – e parado por aí. A Ubisoft mostrou apenas um trailer, mas o game deve ficar para 2018 - ou depois.

Foto: Nintendo Anunciado na semana passada, Pokkén Tournament DX é um jogo de luta, ao melhor estilo de Street Fighter e Tekken, só que com pokémons. É um relançamento de um game que já havia sido lançado para o Wii U em 2016.

Foto: Nintendo Kirby! Outro game clássico da Nintendo que deve ganhar um jogo novo para o Switch. O mascote rosa (inspirado no advogado John Kirby, que venceu um processo histórico para a Nintendo) está de volta. Chega em 2018!

Foto: Ubisoft Starlink: Battle for Atlas é um game de ficção científica e batalhas especiais, que vai sair para o Switch, PS4 e Xbox One no ano que vem – e parece ser uma tentativa da Ubisoft de entrar no mercado de toys-to-life, dominado por Skylanders, Lego e Amiibos.

Foto: Ubisoft O novo game de dança da Ubisoft, Just Dance 2018, terá Bruno Mars, Ariana Grande, Beyoncé e Shakira. Sai em outubro para todos os consoles.

Foto: EA NBA Live 18, o game de basquete da EA, ganhou um novo modo, The One, no qual o jogador poderá fazer partidas não só nos ginásios da NBA, mas também em quadras urbanas, jogando o melhor do "basquetebol de rua". Sai para PC, PS4 e Xbox One.

Foto: Sony Marvel versus Capcom: Infinite, o novo game de luta que junta Homem-Aranha e Street Fighter na mesma arena. Chega em 19 de setembro, mas vai sair também para o Xbox One e para PC. A primeira demo do jogo, que mostra o modo história, já poderá ser baixada hoje!

Foto: Sony Knack 2, continuação do jogo de plataforma que fez parte do lançamento do PlayStation 4, sai em 5 de setembro

Foto: EA Novo game da BioWare (Mass Effect, Dragon Age), Anthem será um jogo de mundo aberto, cheio de missões, com pegada de ficção científica. Lembrou bastante Destiny, mas ainda não tem data de lançamento definida. Será para PS4, Xbox One e PC

Foto: Cliffy Bleszinski Novo game de Cliffy Bleszinski (Gears of War), LawBreakers é um game de tiro para PS4 e PC.

Foto: Sony Já Detroit: Become Human, que mostra uma rebelião de robôs contra os seres humanos em um futuro próximo ficou mesmo sem data de lançamento prevista. É um exclusivo do PS4.

Foto: Nintendo Fire Emblem Warriors já havia sido anunciado pela Nintendo, mas vai chegar até o fim do ano

Foto: EA O novo Need for Speed chega em novembro e terá o título de Need for Speed: Payback. Na conferência da EA, foi mostrado um trailer interessante e a possibilidade de customizar carros antigos, como um fusca. Payback também terá um modo de missões de roubo especial – o que parece aproximar o jogo de games como GTA V.

Foto: Nintendo Xenoblade é uma das franquias mais populares da Nintendo no Japão. Xenoblade Chronicles 2 está previsto para o final de 2017, e sai só para o Switch.

Foto: EA Previsto para novembro de 2017, Star Wars Battlefront II terá um novo modo de história – ele vai acompanhar a capitã Iden Versio, em acontecimentos entre o Episódio VI e o Episódio VII da saga criada por George Lucas. Além disso, o game terá batalhas multiplayer em todas as eras da série, e a participação especial de John Boyega, o Finn de Star Wars: O Despertar da Força. Na apresentação em Los Angeles, o game teve seu modo multiplayer revelado – e impressionou pelos belos gráficos.

Foto: Activision Destiny 2, previsto para setembro, vai dar um novo rumo ao game de ficção científica. Para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Warner Novo game da Warner inspirado no universo de Senhor dos Aneis, Sombras da Guerra sai em 10 de outubro de 2017, para PS4, Xbox One e PC

Foto: Bethesda The Evil Within 2, game de terror que se tornou um dos principais títulos da produtora, não ganhou tantos detalhes. No entanto, o game, do criador da série Resident Evil, mostra que a franquia continua com personagens e cenários aterrorizantes. Segundo a Bethesda, The Evil Within 2 erá lançado em 13 de outubro, também para plataformas PlayStation 4, Xbox One e PCs.

Foto: Microsoft O jogo independente Cuphead, um dos mais aguardados lançamentos para o Xbox One, sai em 29 de setembro para o console. Ele tem um visual inspirado em desenhos animados dos anos 1940.

Foto: Sony Previsto para o quarto trimestre de 2017, Gran Turismo Sport é o novo game da série de corrida da Sony. Só no PS4.

Foto: Ubisoft Skull & Bones, um game de piratas que permitirá batalhas online em alto mar, em times de cinco jogadores – aqui, a empresa faz um aceno ao mundo dos eSports, como já fez em For Honor e Rainbow Six Siege.

Foto: Microsoft Hora de se preparar para batalhas épicas: a Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 12, que Age of Empires, clássico game de estratégia dos anos 1990, vai ganhar uma versão remodelada até o final deste ano. Situado na Idade Antiga, o game que trazia batalhas entre povos como gregos e egípicios terá agora uma versão com resolução 4K (Ultra HD), além de novidades na trilha sonora e melhorias na jogabilidade. A data exata de lançamento ainda não foi definida, mas Age of Empires: Definitive Edition sairá para PCs e também para o Xbox One.

Foto: Bethesda Wolfenstein 2: The New Colossus é a continuação da história alternativa da franquia, na qual os alemães venceram a 2ª Guerra Mundial. Neste capítulo do jogo, de acordo com o trailer divulgado pela empresa, o protagonista BJ Blazkowicz passa a combater o nazismo dentro dos Estados Unidos. Para isso, ele se alia à resistência americana e começa o combate em diversos pontos importantes do País, como Nova York e as ruas de Nova Orleans. De acordo com a Bethesda, The New Colossus chegará às lojas a partir de 27 de outubro para as plataformas PlayStation 4, Xbox One e PCs.

Foto: Ubisoft Far Cry 5: dessa vez, o jogo vai ser ambientado no interior dos Estados Unidos, fazendo piada com extremistas religiosos e, claro, mais uma vez propondo grandes combates de tiro. Tratores e bastões de beisebol poderão ser usados como armas, enquanto um simpático cachorro, Boomer, será um parceiro durante os combates. Far Cry 5 sai em 27 de fevereiro de 2018.

Foto: Ubisoft South Park: A Fenda que Abunda Força será uma sátira de super-heróis com os heróis do desenho animado dos anos 1990. Sai em outubro. Além disso, South Park também será o motivo de Phone Destroyer, um jogo para smartphones sem data de lançamento definida.

Foto: Square Enix Novo jogo da série da Square Enix que surpreendeu em 2015, Life is Strange: Before the Storm terá 3 episódios – o primeiro deles sai em agosto – e pretende mostrar as aventuras de Chloe antes dos acontecimentos do primeiro game da série.

Foto: Microsoft Forza Motorsport 7, novo game de uma das principais séries de corrida da atualidade, chega em 3 de outubro para o Xbox One, com direito a belos gráficos e uma garagem de mais de 700 carros.

Foto: Microsoft Novo game da série Metro, que andava meio sumida, Exodus apareceu na conferência da Microsoft na E3. Com lançamento previsto para 2018, o jogo traz um visual bem bacana e criaturas ainda mais esquisitas e horripilantes.

Foto: Microsoft Tacoma, feito pelos criadores de Gone Home, é um game de suspense ambientado em uma nave espacial. Exclusivo do Xbox One, chega em 2 de agosto.

Foto: EA A grande surpresa da apresentação da EA ficou por conta de um game indie. Feito pelos criadores de Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out conta a história de dois presos que se odeiam, mas devem se unir para fugir juntos da cadeia. Além de um visual interessante, o game aposta em uma característica curiosa: ele só poderá ser aproveitado por dois jogadores ao mesmo tempo – dividindo o mesmo sofá ou pela internet. Durante o game, haverá momentos em que um acompanha uma cena, enquanto o outro joga, em tela dividida – como nos jogos multiplayer de antigamente. Sai no início de 2018.

Foto: Microsoft Em 2015, Ori and the Blind Forest foi um jogo independente que surpreendeu no Xbox One. Dois anos depois, a Microsoft anunciou sua sequência, Ori and the Will of the Wisps, previsto para 2018. Uma história fofa e belos gráficos são o que podemos esperar dele.

Foto: Microsoft Uma decepção da conferência da Microsoft foi o anúncio de que Sea of Thieves, game de piratas feito pela Rare (de Banjo Kazooie e Battletoads) foi adiado para 2018. Exclusivo para Xbox One e PCs, o game propõe divertidas partidas online em busca de tesouros.

Foto: Bandai Namco Para os fãs de desenhos japoneses, vale ainda ressaltar DragonBall FighterZ, game de luta inspirado na animação estrelada por Goku e Gohan. Chega no início de 2018, para Xbox One, PS4 e PC.

Foto: Microsoft O ator Terry Crews, o eterno pai do Chris, é a estrela do trailer de Crackdown 3, game de ação e tiro que é um dos mais aguardados exclusivos do Xbox One – e chega em 7 de novembro!