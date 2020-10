Apple/Reprodução Em parceria inédita, o League of Legends, sucesso dos games, poderá ser jogado diretamente no iPhone 12

A Apple anunciou, durante o evento desta terça-feira, 13, na sua sede em Cupertino, Califórnia, que o game League of Legends: Wild Rift vai estar disponível para o iPhone 12, novo modelo de celular da marca, também anunciado nesta terça. A parceria com a Riot Games, produtora do jogo de sucesso na internet, vai permitir que jogadores possam acessar o game no celular graças à introdução da rede 5G nos novos modelos.

A novidade foi apresentada por Michael Chow, produtor da Riot Games, e deve exigir apenas uma conexão 5G para funcionar — dispensando a rede Wi-Fi, caso não esteja disponível. Além disso, segundo a Apple, o chip A14 Bionic, cerca de 15% mais rápido que a sua versão anterior, pode permitir condições de jogabilidade e suporte ao game.

O jogo poderá ser acessado tanto no iPhone 12 quando no iPhone 12 Pro, que ainda não têm data de lançamento nem preço no Brasil. Em quatro modelos lançados — o iPhone 12, o iPhone 12 mini, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max — eles custarão respectivamente a partir de US$ 800, US$ 700, US$ 1.000 e US$ 1.100.

O game também estará disponível para aparelhos Android que obedecerem às configurações mínimas. Uma versão beta do game foi lançada para testes em setembro, em países do Sudeste Asiático. Não há data para o game oficialmente chegar ao País.