Tammy Levine Já é possível encontrar o game na busca da App Store, com fotos e vídeos

O serviço de assinatura de jogos da Apple, o Apple Arcade, vai receber em breve o primeiro jogo brasileiro da plataforma. Wonderbox, da Aquiris Games Studio, deve sair ainda neste ano exclusivamente para iPhones, iPads, Macs e Apple TV de todo o mundo.

Wonderbox é um jogo de ação e aventura com as artimanhas clássicas do gênero: quebra-cabeças, inimigos e tesouros escondidos. Além disso, o game também possui um modo de construção similar a Minecraft e Roblox, permitindo que os jogadores criem suas próprias aventuras e possam compartilhá-las com outros usuários dentro da plataforma, no que os desenvolvedores chamam de “eterna expansão” do game. Um modo de jogo em grupo também está disponível para até quatro jogadores, que podem customizar seus próprios heróis.

“O grande criador do game é o jogador”, diz Israel Mendes, diretor de comunicação e cofundador da Aquiris Games Studio. No modo de construção, os players vão ter à disposição as mesmas ferramentas utilizadas pelos desenvolvedores para criar as aventuras. E aí o céu é o limite. “A nossa ideia é que exista uma infinidade de ecossistemas de aventuras jogáveis. A gente não sabe quais são as possibilidades reais de jogabilidade. Quem vai responder isso é o público.”

A Aquiris é um estúdio de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conhecido principalmente por Horizon Chase, jogo de corrida que homenageia em visual e jogabilidade os arcades clássicos dos anos 1980 e 1990. Em 2015, o game foi escolhido como um dos jogos do ano na App Store, loja de aplicativos da Apple.

“Pela nossa proximidade com a Apple desde Horizon Chase, eles nos procuraram para saber se tínhamos interesse em desenvolver algo para o Apple Arcade”, conta o diretor comercial do estúdio, Sandro Manfredini. “Nós apresentamos a ideia e eles nos deram a liberdade criativa para desenvolver o Wonderbox.”

O Apple Arcade foi lançado em março de 2019 como um serviço de assinatura mensal de jogos exclusivos para a plataforma. A assinatura custa R$ 9,90 por mês e todo mês traz jogos exclusivos, como Sonic Racing e Lego Brawls.

Recentemente, foi lançado o Apple One, pacote único com os principais serviços da empresa mais valiosa do mundo, como Apple Music, iCloud, Apple TV e Apple Arcade a partir de R$ 26,50 mensais. O pacote estará disponível a partir de outubro.