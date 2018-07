O console Xbox 360, da Microsoft.

Se você tem um Xbox 360 em casa e está pensando em trocar de videogame, espere um pouco: a Microsoft anunciou que vai fazer um programa de trocas de seus consoles, a fim de incentivar os jogadores a migrarem para o Xbox One.

Ainda sem data definida, o programa dará até R$ 500 para quem trocar seu Xbox 360 na compra de um videogame novo. O valor a ser pago dependerá do estado do videogame usado, que poderá ser descartado ou revendido como produto usado – a prática é bastante comum no exterior.

A informação foi adiantada por Willen Puccinelli, gerente-geral de Xbox no Brasil, ao Estado, durante entrevista na Brasil Game Show, e os valores foram confirmados pela assessoria da Microsoft no Brasil. "Estamos trabalhando muito forte para o fã do Xbox 360 romper a questão das gerações", diz Puccinelli. A promoção valerá tanto para lojas de varejo físicas quanto online, explicou a Microsoft.

Hoje, o Xbox One custa R$ 2,3 mil no País, em sua versão mais básica – com armazenamento de 500 GB e sem o controle de gestos Kinect. O preço, no entanto, faz parte de um desconto temporário oferecido pela Microsoft até 12 de outubro.

Mais vendidos. Lançado em 2005, o Xbox 360 deixou de ser fabricado mundialmente pela Microsoft em abril. No entanto, ao lado do PlayStation 3, que chegou ao mercado um ano depois, o videogame continua a ser um dos mais vendidos do Brasil, à frente do PlayStation 4 e do Xbox One, segundo a consultoria GfK.