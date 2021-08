Divulgação/Microsoft Além do já tradicional preto, controles do Xbox ganham três novas cores

A Microsoft anunciou na quinta-feira 11 que iniciou a venda de três novas opções de controles sem fio para o Xbox: azul, vermelho e amarelo, com preço sugerido de R$ 600 no varejo do Brasil.

Os três controles ganharam cores vibrantes, com a cor preta nos gatilhos superiores e a parte traseira do dispositivo na cor branca. Os botões ABXY são em preto.

Os novos controles são compatíveis com os consoles Xbox, computadores com Windows 10 ou superior e celulares Android ou iOS. A conexão é por emparelhamento instantâneo por Bluetooth, dispensando a necessidade de cabos para serem conectados aos dispositivos.

O lançamento ocorre após a chegada de outros produtos da marca Xbox no País, como controle adaptável para pessoas com deficiências, controle sem fio e fones do tipo headset sem fio.

“Estamos muito felizes em poder a expansão do portfólio de acessórios Xbox no Brasil”, disse Bruno Motta, gerente sênior de Xbox no Brasil.