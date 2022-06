Divulgação/Microsoft Microsoft aposta em estratégia multiplataforma para games no Xbox

A Microsoft anuncia nesta quinta-feira, 9, qual deve ser a próxima etapa da estratégia multiplataforma de games do Xbox, o video game da criadora do Windows. Em comunicado enviado à imprensa, a empresa informa que televisões irão receber um aplicativo do Xbox, por onde jogadores poderão desfrutar de games na TV — sem necessidade de ter um console em casa.

A novidade deve começar pelas tevês inteligentes (smart TVs) da marca Samsung lançadas no ano de 2022. A Microsoft diz que conversa com outras fabricantes para incluir o aplicativo em mais modelos. O recurso estará disponível a partir de 30 de junho para 27 países, mas a companhia não cita quais devem ser as regiões a receber o app.

Para utilizar o app do Xbox na TV, a Microsoft explica que será necessário ter conta no Xbox Game Pass Ultimate (cuja assinatura sai por R$ 45 mensais) para ter acesso ao portfólio de jogos em nuvem. Além disso, será necessário ter um controle de videogame compatível, sendo eles os próprios dispositivos do Xbox ou o DualSense (do PlayStation 5).

Os disponíveis para serem jogados na televisão são A Plague Tale: Innocence, Hades e Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction. O game Fortnite, da Epic Games, também está incluso, depois de ser expulso da loja de aplicativos do Google e da Apple em dispositivos móveis.

“Estamos construindo uma plataforma que pode alcançar bilhões de jogadores, seja no console, no PC, por meio do streaming na nuvem do Xbox”, afirma em nota o chefe de games na Microsoft, Phil Spencer.

Com essa estratégia, a empresa espera atingir 3 bilhões de pessoas que jogam games no mundo.