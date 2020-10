Divulgação Xbox Series X chega em 10 de novembro por US$ 500

A Microsoft anunciou na tarde desta sexta-feira, 23, que a nova família de videogames Xbox vai chegar ao Brasil em 10 de novembro. O anúncio foi feito pela empresa em comunicado enviado à imprensa e significa que, pela segunda geração seguida, o Brasil receberá os consoles da empresa de Bill Gates no mesmo dia do lançamento global.

Mais simples e sem leitor de mídia física, o Xbox Series S custará R$ 3 mil no Brasil. Mais poderoso, o Xbox Series X será vendido por R$ 5 mil no País. Os dois modelos já estão em pré-venda no Brasil.

Com o anúncio, a Microsoft também garante que seus videogames de nova geração chegarão ao País dias antes do rival PlayStation 5, da Sony. Em setembro, a japonesa anunciou que as duas versões do aparelho vão desembarcar no País no dia 19 de novembro, por preços que variam entre R$ 4,5 mil e R$ 5 mil.

Os dois consoles enfrentarão um desafio maior do que nunca ao chegar ao mercado, competindo com celulares, serviços de streaming de games e também pelo bolso maltratado do consumidor em tempos de crise e pandemia.