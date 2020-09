Microsoft/Divulgação A apresentação do console deve ocorrer junto com o lançamento global do Xbox Series X, em novembro

A Microsoft confirmou nesta terça-feira, 8, mais uma versão de console para este ano, o Xbox Series S. O menor modelo da empresa será lançado juntamente como o Xbox Series X, em um evento que deve acontecer em 10 de novembro, segundo rumores. Como uma versão menor do videogame da marca, o Xbox Series S também seria a opção mais barata: nos EUA, custará US$ 300.

A confirmação foi feita pela Microsoft depois que imagens do novo console vazaram nas redes sociais, incluindo um vídeo de apresentação mostrando o visual e algumas especificações do videogame. Cerca de 60% menor que o Xbox Series X, o irmão caçula da família é um aparelho com design branco, resolução 1440p, 512 GB de armazenamento e taxa de quadros de até 120 fps.

Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

A apresentação do console deve acontecer junto com o lançamento global do Xbox Series X, que já tinha sido confirmado no início deste ano. Nas especificações do modelo maior, estão o processador Zen 2 da AMD com oito núcleos e velocidades de 3,8 GHz e armazenamento de até 1 TB. Alguns jogos também já foram confirmados, como Assassin’s Creed Valhalla, Bright Memory Infinite e o game de futebol americano Madden NFL 21.

Agora, o lançamento coloca a expectativa no preço e nas condições de venda dos consoles. Sem confirmação da Microsoft, o Xbox Series X pode custar até US$ 500, e ser integrado no plano Xbox All Access, que permite o parcelamento do aparelho em até 24 vezes.

Já o Xbox Series S teve seu preço confirmado pela Microsoft no Twitter — o aparelho será o videogame mais barato já comercializado pela empresa.