Microsoft/Divulgação Xbox X Series foi apresentado e deve chegar nas lojas no final de 2020

A Microsoft apresentou nesta quinta, 12, a nova geração do Xbox. Batizado de Xbox Series X, o console foi anunciado de surpresa durante o Game Awards, principal premiação da indústria de jogos eletrônicos. Ainda sem preço definido, o X Series deve chegar às lojas no final de 2020.

Ao contrário do padrão da indústria nas últimas décadas, no qual consoles parecem videocassetes, o Series X cresce na vertical, quase como a CPU de computador. Algumas especificações dentro dele já são conhecidas: CPU baseada nas arquiteturas Zen 2 da AMD e RDNA Radeon. Ele terá SSD NVMe, suporte para vídeos em 8K e taxa de 120 quadros por segundo. Outros detalhes técnicos ainda não foram revelados.

"Por 18 anos e três gerações, nós fizemos consoles para dar poder aos seus sonhos. Nós vemos um futuro em que você é instantaneamente absorvido nos seus jogos, em mundos ainda mais reais, imersivos, responsivos e surpreendentes, em que você está no centro da experiência do jogo", afirmou Phil Spencer, chefe da divisão Xbox. Spencer disse que a empresa já trabalha em títulos para o novo console, e aproveitou para apresentar o primeiro jogo do console, Hellblade 2, do estúdio Ninja Theory.

"Queríamos uma atualização dramática em relação ao Xbox One. A GPU é oito vezes mais poderosa do que a do Xbox One e duas vezes mais poderosa do que a do Xbox One X", disse Spencer em entrevista ao GameSpot.

A empresa apresentou também os novos joysticks para Xbox, que funcionarão com os novos consoles, além de todos os dispositivos da família Xbox One e PCs com Windows 10. Ele terá dois recursos que supostamente o tornarão mais responsivo: o Auto Low Latency Mode (ALLM) e o Dynamic Latency Input (DLI). Terá também um botão para fazer capturas de telas e tornar o compartilhamento mais fácil.

Com o anúncio, a disputa da nova geração de consoles já está delineada. Em outubro, a Sony confirmou que o seu próximo console será o Playstation 5, que já teve até foto da versão para desenvolvedores vazada. Especula-se na imprensa americana que a Microsoft não deve entrar na disputa com um único console, e que uma versão mais barata e menos potente do Xbox seja anunciada.