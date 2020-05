Divulgação Assassin’s Creed Valhalla será um dos títulos disponíveis no Xbox Series X

A Microsoft apresentou nesta quinta-feira, 7, os primeiros jogos para o Xbox Series X, novo console da empresa. Entre os confirmados estão Assassin’s Creed Valhalla, Bright Memory Infinite e o game de futebol americano Madden NFL 21.

Ao todo, 13 títulos fazem parte da primeira leva de jogos do novo console, que deve ter outros games revelados nos próximos meses. Assassin’s Creed Valhalla, Bright Memory Infinite, Call of the Sea, Chorus, DiRT 5, Madden NFL 21, Scarlet Nexus, Scorn, Second Extinction, The Ascent, The Medium, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 e Yakuza: Like a Dragon são os primeiros a chegar.

Alguns deles já têm longas jornadas no Xbox, como o Assassin’s Creed. No novo Valhalla, o jogo entra no mundo viking e invade cenários ingleses entre saques e fugas. Outro título esperado é o Yakuza: Like a Dragon, da Sega, que traz combates ao estilo RPG.

Os jogos, desenvolvidos por parceiros como Ubisoft e Playism, terão recursos como resolução 4K de até 120 quadros por segundo, DirectStorage e carregamentos de jogos mais rápidos. Além disso, muitos jogos vão possuir o chamado Smart Delivery, que permite que o game desenvolvido para o Xbox Series X também funcione no modelo anterior, o Xbox One.

O Xbox Series X foi apresentado em dezembro de 2019, durante o Game Awards, principal premiação da indústria de jogos eletrônicos, e deve chegar ao mercado ainda no final deste ano.