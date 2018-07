Já revolucionário, o tablet da Apple foi anunciado por Steve Jobs em San Francisco há um ano, em 27 de janeiro de 2010. De lá para cá, cerca de 15 milhões de unidades já foram vendidas — cinco vezes mais do que a previsão de analistas de mercado na época.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A equipe do OnSwipe — plataforma para desenvolvimento de conteúdo táctil — aproveitou a data para compilar alguns dos principais números ao redor do aparelho. O resultado é o infográfico abaixo, que aborda tópicos sobre distribuição e venda de tablets ao redor do mundo em 2010.

Segundo as informações compiladas, o iPad chega a ocupar nove em cada dez vendas de tablets em todo o mundo. A expectativa de crescimento para o setor é de 66,5% ao ano.