O Cool Infographic também fez sua coletânea de piadas de 2011, mas a organizou em um infográfico. Clique na imagem para ampliá-la.

Aniversário do dia: Há sete anos, o Google lançava um novo serviço. E não era brincadeira. Era o Gmail, que surgiu para mudar a história dos serviços de e-mail.

O retorno das cinzas do dia: Depois de sofrer uma desmobilização, o Partido Pirata do Brasil está se reestruturando e quer se institucionalizar para concorrer a um cargo nas eleições municipais, em 2012. A mudança começou a partir do novo site e, agora, acontece nos Estados, que contam com articulações próprias.

O ataque hacker do dia: A mensagem “Bolsonaro para presidente do Brasil. O objetivo destas minorias gays e representantes dos direitos humanos é acabar com sua liberdade de expressão” surgiu no site oficial da cantora Preta Gil na madrugada desta sexta. Ontem, um grupo de hackers autodenominado “Command Tribulation” tirou o site do ar e escreveu “Site hackeado. Abaixo a lei da homofobia. Abaixo a PL 122″. A polêmica diz respeito a uma entrevista que o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) deu ao CQC, no dia 28, em que falou sobre os direitos dos gays e, questionado pela cantora sobre como reagiria caso o filho namorasse uma mulher negra, afirmou que não discutiria “promiscuidade”.

Novidade no Facebook do dia: Perfils pessoais podem ser convertidos em páginas oficiais. Com uma ferramenta lançada pelo próprio Facebook, todos os amigos são transformados em pessoas que curtiram a página.