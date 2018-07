Já é tradição. Todo dia 1º de abril o Google comemora o dia da mentira lançando produtos e notícias falsos. Desde 2008, seus escritórios sediados em outros países também participam da brincadeira criando seus próprios trotes.

A pegadinha desse ano? A empresa trocou de nome e, agora, se chama Topeka (www.topeka.com) em homenagem à cidade americana que mudou seu nome para Google. A decisão foi anunciada no blog oficial da companhia e os motivos alegados foram que o nome da marca está sendo usado por outros empreendimentos e que quanto mais eles navegavam pelo site oficial da cidade do Kansas, mais afinidade sentiam pelo nome.

Foto: reprodução

Em outras primaveras

O Google já aprontou muito e enganou bastante gente no primeiro dia de abril. Veja o histórico das mentiras contadas desde 2000:

2000 – Google MentalPlex

Uma tecnologia revolucionária de busca com a qual só seria necessário se concentrar na espiral mostrada na página, mentalizar o objeto procurado, clicar mentalmente no botão de busca e pronto! Todas as informações sobre o termo pesquisado sem nenhum clique. Os criadores explicam: não é leitura de mentes (até porque isso é impossível, advertem). É apenas um mecanismo que avalia mais de 1,3 bilhões de variáveis que incluem sites visitados anteriormente, pressão e umidade do ar, posição dos astros no momento da busca, movimentação do mouse, aura e ondas cerebrais de quem pesquisa.

2002 – PigeonRank

Revelação da tecnologia envolvida na classificação das páginas: pombos (pigeon, em inglês). Exatamente. Pombos extremamente treinados seriam os responsáveis por vermos os resultados mais relevantes no topo da página de busca. Quando alguém digita um termo para ser pesquisado, as informações iriam para uma “gaiola de dados” e todos os sites relacionados seriam apresentados em velocidade altíssima para os pombos, que, com sua grande capacidade de distinguir itens, clicariam com o bico ao ver as páginas mais relevantes. Mais bicadas, mais alto na página.

2004 – Centro Copérnico

Processo seletivo para quem quisesse trabalhar na nova base de pesquisa do Google, que seria sediada na Lua. O centro Copernicus seria uma grande plataforma integrada de estudo e desenvolvimento de tecnologias de filtragem de informações, hospedagem de páginas e habitações sem oxigênio. Teve quem se inscrevesse.

2005 – Google Gulp

Para matar a sede de saber. Literalmente. O Google Gulp seria uma bebida inteligente que aumentaria a eficiência de navegação de quem a tomasse, pois viria com uma substância leitora de DNA que dispararia uma enxurrada de neurotransmissores para otimizar a capacidade cerebral do usuário. Melhor ainda: teria quatro sabores e seria de baixa caloria.

2006 – Google Romance

Com o slogan “Namoro é um problema de pesquisa. Resolva-o com o Google Romance”, a companhia lançava um busca por almas gêmeas. O usuário postaria todas suas “informações românticas” e, ao fazer a busca, receberia uma lista de pessoas em que deveria contar, teoricamente, o grande amor de sua vida. Escolhido o(a) pretendente, ambos receberiam dicas e anúncios de produtos que poderiam ajudar na conquista. E o suporte iria até o romance engatar: se algo desse errado no primeiro encontro, era só ligar para uma central de ajuda que os atendentes ajudariam a resolver o mal entendido.

2007 – Gmail no papel e TiSP

O Gmail Paper seria um serviço gratuito de impressão de e-mails para os usuários do Gmail. Seria só clicar no botão “Paper Archive” que a empresa imprimia e entregaria na sua casa as mensagens escolhidas. Fotos e anexos também estariam inclusos no serviço, a menos que esses fossem em mp3 ou wav.

TiSP é a sigla em inglês para Provedor de Serviço de Internet via Banheiro. O serviço seria um servidor de banda larga gratuito provido pelo Google. A facilidade de instalação era o carro chave do lançamento: após receber o kit de instalação, o usuário deveria jogar um cabo de fibra-ótica pela privada e dar descarga. A pressão da água iria conduzir o cabo pelos esgotos até que ele ficasse conectado à rede do TiSP. Aí era só conectar a outra extremidade do fio – que o usuário deveria manter seguro consigo enquanto dava a descarga – a um roteador também fornecido pela empresa.

2008 – Virgle e Yogurt

Vários produtos e serviços fictícios foram lançados, pois nesse ano os escritórios do Google sediados fora da Califórnia também ajudaram na criação e divulgação das brincadeiras.

Um dos anúncios dizia respeito a entrada da companhia no projeto Virgle, que prometia estabelecer humanos em Marte de modo permanente. Para se alistar, era possível preencher um questionário com perguntas que investigavam o grau de aptidão em áreas como Física, primeiros socorros, engenharia e Guitar Hero III. Curiosamente, todos os inscritos foram considerados ineptos a viver no espaço.

Mas a gracinha mais conhecida de 2008 aqui no Brasil foi a troca temporária do nome Orkut para Yogurt.

2009 – Vídeos de cabeça para baixo e experiência 3D

Entre outros trotes, o YouTube inaugurou uma nova página de exibição em que o monitor deveria ser virado de cabeça para baixo e o navegador Chrome poderia ser visto em 3D se o usuário usasse óculos especiais que poderiam ser baixados do próprio site.