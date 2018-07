O evento de games do dia: Em seu segundo dia, a Game Developers Conference (GDC) contou com as palestras de Mark Skaggs, vice-presidente de desenvolvimento de produtos da Zynga, e Peter Vesterbacka, CEO da Rovio. Os dois subiram ao palco em momentos diferentes para falar do sucesso de suas empresas e dar possíveis dicas para quem está començando no negócio agora. Skaggs falou sobre o sucesso de CittyVille, o jogo mais popular do Faceboook, e como ele se diferencia de FarmVille no que se refere ao processo de desenvolvimento. Vesterbacka atribui à Apple e a seu modelo pioneiro de publicação e venda de aplicativos pela App Store grande parte do sucesso da principal franquia da Rovio, o Angry Birds. Como um todo, os palestrantes da GDC deixam claro que aparelhos móveis e jogos sociais ainda estão em alta no mercado de games.

O evento de ideias do dia: O TED 2011 também está em seu segundo dia (são quando as novidades realmente começam a aparecer). O Guardian conta como está a edição deste ano, que reúne, segundo a reportagem, “nerds, bilionários da tecnologia, neurocientistas e filantropos, além de várias pessoas que querem mudar o mundo”.

As atualizações do dia: O Orkut atualizou seu layout na tentativa de deixá-lo mais limpo, a fim de facilitar e agilizar a vida do usuário. Entre as mudanças estão a criação de menu lateral reunindo atalhos para atualizações, scraps, fotos, lembretes, depoimentos, aplicativos e outros. A foto do perfil ficou maior, e o sistema de visualização de fotos nos álbuns ficou maior e mais elegante. O blog do Orkut anuncia ainda “surpresas chegando no próximo mês” nas comunidades, e novos limites para amigos, fotos e vídeos.

O racha do dia: Depois que Marcos Alves de Souza, chefe da Diretoria de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura (Minc), foi exonerado, um racha atingiu o ministério hoje comandado por Ana de Hollanda (foto). Pelo menos 16 pessoas ameaçaram se afastar da diretoria em questão nos próximos dias. A mudança de chefia assinala que haverá uma mudança nas políticas relacionadas a direitos autorais dentro do Minc. Quem vai assumir o cargo de Souza é Marcia Regina Barbosa, que integrou o Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA) entre 1982 a 1990.

A tentativa de recuperação do dia: Pelo menos 38 mil pessoas (número atualizado hoje nesta terça pelo Google) tiveram o acesso às suas contas no Gmail bloqueado e todas suas mensagens apagadas. Mais de 24 horas já se passaram desde que o problema foi descoberto e nada foi resolvido ainda. A empresa divulgou que terá de recorrer a fitas de backup para restaurar os dados dos usuários e isso, segundo eles, deve levar algum tempo – só não foi dito quanto.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/zEpo4gExLT8" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

O vídeo do dia: O paulista Lucas Jatobá usou cartas, balões e o YouTube para dizer adeus a Barcelona, cidade por onde morou durante três anos. Virou hit.

A expectativa do dia: Vários e vários sites de tecnologia divulgaram o que esperam da segunda geração do iPad, que, possivelmente, será anunciada pela Apple na quarta-feira, dia 2. Duas câmeras, menor espessura e peso, processador dual-core A5 e disponibilidade para as operadoras Verizon e AT&T estão entre as apostas mais comentadas. A maior dúvida é sobre quem vai apresentar o iPad 2: Steve Jobs ou Tim Cook?

A ação antipirataria do dia: Os Estados Unidos colocaram o site chinês Baidu em sua lista de sites que incentivam a pirataria. Segundo um órgão regulatório do comércio, o buscador direciona os usuários a sites que hospedam conteúdos ilegais. Por trás disso está, mais uma vez, a acusação americana de que a China não protege os direitos autorais.

A vitória do dia: O Bing, da Microsoft, ultrapassou o Yahoo em quantidade de tráfego e, agora, é o segundo site de buscas mais usado no mundo, com 4,37% das pesquisas.