A previsão de vendas da Apple para o Apple TV é de que chegue a 1 milhão de unidades esta semana. A empresa também afirmou que usuários do iTunes alugam e compram mais de 400 mil seriados e 150 mil filmes por dia.

Em setembro, a Apple lançou uma nova versão do Apple TV por 99 dólares, aparelho através do qual usuários podem fazer streaming de seriados e filmes diretamente da internet para suas televisões. A medida elevou a disputa com empresas como Google e Microsoft, que buscam o controle do entretenimento da sala de estar.

A Apple fechou acordos de programação com as redes de TV norte-americanas ABC, da Walt Disney, Fox, da News Corp, e com o serviço de streaming Netflix para oferecer programas no Apple TV.