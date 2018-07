App Store da Apple alcançou 10 bilhões de downloads neste sábado, 22, enfatizando a liderança da fabricante do iPhone na batalha de software online para celulares.

A Apple lançou a loja do iPhone em meados de 2008 e alcançou sucesso imediato, impulsionando as vendas do smartphone e ajudando a remodelar a forma de distribuição de conteúdo para celulares.

A loja oferece mais de 300 mil programas, além de mais de 40 mil programas para iPad.

A rival mais próxima, a GetJar, que vende softwares para todas as plataformas, alcançou 1 bilhão de downloads em junho de 2010.

A Android Market, do Google, e a Ovi Store, da Nokia, são outras grandes lojas online para celulares.