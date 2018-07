A companhia sul-coreana Samsung anunciou nesta segunda-feira, 3, que já vendeu mais de 10 milhões de unidades do seu smartphone, o Galaxy S, lançado em junho do ano passado. No comunicado que falava do sucesso, a empresa se colocou como “uma das fabricantes que lideram o mercado de smartphones”.

O celular touchscreen compete com o procurado iPhone, da Apple. A Samsung, que é a segunda maior fabricante de telefones do mundo, afirma que já vendeu 4 milhões de Galaxy S nos Estados Unidos, 2,5 milhões na Europa e mais 2 milhões na Coreia do Sul, além de outros mercados mundiais.

A Samsung tem apostado na marca Galaxy, que já conta também com um tablet, o Galaxy Tab. A marca de 10 milhões de unidades vendidas é superior a todas as vendas de smartphones da Samsung antes do lançamento da linha Galaxy. Antes, o sistema operacional dos telefones costumava ser o Windows.

A empresa sul-coreana planeja dobrar suas vendas de smartphones em todo o mundo, subindo o número para 50 milhões de unidades ainda em 2012.

