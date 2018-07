Jawed Karim, no primeiro vídeo do YouTube. FOTO: Reprodução Jawed Karim, no primeiro vídeo do YouTube. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O YouTube começou a funcionar, oficialmente, no dia 14 de Fevereiro de 2005. Levou alguns meses, porém, até que o primeiro vídeo subisse no site, no dia 23 de Abril de 2005, há exatos dez anos atrás.

O YouTube se tornou um dos sites mais populares da internet, com 1 bilhão de usuários e o upload de 300 horas de vídeo por minuto, de tutoriais de jardinagem a lançamentos de clipes dos maiores popstars do planeta. Sem falar nas estrelas reveladas pelo próprio site, dos virais involuntários como o da nutricionista Ruth Lemos (“sanduíche-iche”) aos vloggers como PC Siqueira, dos comediantes do Porta dos Fundos aos astros do funk ostentação como.

Para comemorar a data, fizemos uma lista com os 10 vídeos mais marcantes destes anos de funcionamento, no Brasil e no mundo. São gravações essenciais para entender a história.

O primeiro vídeo

O primeiro vídeo do YouTube era extremamente simples. Mostra Jawed Karim, cofundador do site, passeando pelo zoológico e murmurando frases sem graça. Ele tem apenas 19 segundos e foi intitulado como “Me at the zoo”.

O primeiro vídeo com 1 milhão de views

A primeira gravação a ter 1 milhão de visualizações foi o treino de Ronaldinho Gaúcho. Ele lançava bolas na trave, pegando-as com perfeição quando voltavam. Muitos ainda dizem que era tudo montagem.

O primeiro vídeo com 2 bilhões de visualizações

Com o clipe da música “Gangnam Style”, o sul-coreano Psy fez história na rede de vídeos: foi o primeiro vídeo a bater um bilhão de visualizações. Algum tempo depois, foi o primeiro vídeo a bater os 2 bilhões de views. Até hoje, nenhum outro vídeo chegou perto.

O vídeo com o maior número de visualizações em um único dia

Ele de novo! Não contente em ter o vídeo mais visto da história da rede, Psy também conseguiu o maior número de views em um único dia: 38 milhões. Foi com o clipe de sua música “Gentleman”.

O vídeo brasileiro mais popular

O vídeo brasileiro com o maior número de visualizações é um dos marcos da música brasileira recente: “Ai Se Eu Te Pego”, de Michel Teló. O clipe da música tem 626.837.110 visualizações.

O canal mais rentável

O PewDiePie é um canal com uma ideia simples: comentar videogames. A ideia é do sueco Felix Kjellberg e o funcionamento é bem básico. O rapaz comenta e mostra as reações ao jogar determinados games. O sueco fatura, em média, US$ 7 milhões por ano. Abaixo, o vídeo mais assistido do canal.

O vídeo mais odiado

Justin Bieber tem o segundo vídeo mais visto da história do YouTube. É “Baby”, com 1.158.732.211 de visualizações. O grande recorde da música, porém, é outro. O clipe é o vídeo mais odiado da internet com incríveis 4.574.262 de “dislikes”.

O vídeo mais longo

Apesar de não acontecer nada durante o vídeo inteiro, ‘The longest video on YouTube” faria com que o usuário levasse vinte e cinco dias para assisti-lo inteiro.

O primeiro canal brasileiro com 1 bilhão de views

O canal da Galinha Pintadinha foi o primeiro nacional a ter um bilhão de views em seus vídeos. O vídeo mais popular, porém, tem pouco mais de 210 mil views. Para comemorar o marco, o canal lançou um clipe especial.

O canal brasileiro com maior número de inscrições

O canal de humor Porta dos Fundos possui o maior número de inscritos: 9.919.200. Mais de 3 milhões a mais que o segundo colocado, o Parafernalha. Abaixo, o vídeo mais visto do canal.