Rede sociais hoje ligam as pessoas pela amizade, por afinidades ou localização. Onde isso vai parar?

SÃO PAULO – Na cidade de Berkley, na Califórnia, em 1973, os pioneiros da computação deixavam terminais rudimentares ligados à linha telefônica em frente a uma loja de discos. Quem passava por lá deixava e pegava recados – anúncios, poemas e mensagens antiguerra. A Community Memory foi a primeira rede social: uma extensão da relação entre as pessoas, mediada por computadores.

Quase quarenta anos depois já há uma geração hiperconectada graças aos filhotes da Community Memory. Especialistas ouvidos pelo centro de pesquisas Pew apontam dois futuros: 55% acham que a tecnologia criará indivíduos mais hábeis com múltiplas tarefas; 42% apostam em pessoas distraídas e menos capazes de reter informação.

E a próxima fronteira leva isso ao extremo. Trata-se da eliminação da divisão online e offline, principalmente a partir de smartphones. Nesta edição especial, o Link mostra como lidar com as redes que transformam a nossa existência.

