Briga no Twitter do dia: Rosemary Church, âncora da CNN, foi alvo de críticas no Twitter por supostamente ter feito piadas realcionadas a Godzilla durante a cobertura do terremoto no Japão. O Mashable fez um retrospecto do caso e relata que a citação, indireta, ao filme, não foi em tom de piada e não foi feita por Rosemary, mas por um repórter que falava com ela. Depois, ela fez uma piada sim, citando a calma da mulher japonesa. Mas o auge da confusão foi quando ela interrompeu um repórter para dizer que estava sendo “inundada de tweets”. A escolha da palavra inundada pegou mal.

Fila do dia: Às 19h, no horário de Brasília, começou a ser vendido o iPad 2. Horas antes, filas se formavam diante das lojas Apple. O iPad 2 foi lançado quase um ano depois da primeira versão. Segundo a Bloomberg, a expectativa é que sejam vendidas 600 mil unidades do aparelho ao longo do fim de semana. A versão anterior do aparelho vendeu 300 mil unidades em um dia.

Boas-vindas do dia: Stephen Elop, o novo presidente-executivo da Nokia, mal começou no novo emprego e já ganhou uma bolada. É que a empresa decidiu pagar um bônus de mais de US$ 6 milhões como uma espécie de presente de boas-vindas, um agradecimento por ele ter saído da Microsoft, onde trabalhava, para assumir o comando da finlandesa.

Brisa do dia: Michael John Blake resolveu interpretar musicalmente o número Pi, traduzindo cada decimal em uma nota musical.