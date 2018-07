Baterista do Metallica fica ao lado do cofundador do Napster; ‘ex-rivais’ agora são parceiros

SÃO PAULO – Há 12 anos, Lars Ulrich, baterista do Metallica, liderava uma batalha judicial contra o Napster, o programa de compartilhamento de arquivos em rede P2P, fundado por Shawn Fanning, John Fanning e Sean Parke. A guerra travada entre a banda e o serviço sobrou até para os fãs, que chegaram a quebrar os discos da banda decepcionados com a atitude do grupo.

As coisas mudam. Em 91, o Metallica vendia mais de 14 milhões de cópias nos EUA; o último disco, no entanto, chegou a pouco mais 2 milhões. Se eles eram contra a música online, hoje estão no iTunes e agora no Spotify.

Foi esse passo que rendeu a cena improvável há 12 anos. O baterista do Metallica participou, ao lado de Sean Parker, co-fundador do Napster e um dos investidores do Spotify, de uma coletiva para a imprensa em que o CEO da empresa, Daniel Ek, anunciou novidades e números – como a marca de 5 milhões de assinantes, sendo 1 milhão dos EUA só neste ano.

Na coletiva, Lars lembrou dos dias em que perseguia o Napster , comentou da influência do empresário deles na época do processo e amenizou a história toda. “Nós éramos mais jovens, talvez um pouco mais ignorantes”. Parker, por sua vez, concordou e culpou a imprensa de ter exagerado quanto à rivalidade entre eles.

A mudança de atitude do Metallica faz parte dos novos negócios da banda. No final de novembro, eles anunciaram o lançamento da própria gravadora, a independente Blackened Recordings, resultado de uma negociação fechada em 1994 com a antiga gravadora, a Warner Music Group. Donos de tudo que produziram, eles procuram por novos mercados.

O mercado de streaming ainda paga pouco a cada artista, problema que o CEO do Sportify disse que procurará resolver em breve, mas tem muito dinheiro. Atualmente o Spotify gasta US$ 500 milhões só em direitos autorais.