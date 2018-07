Consultoria SplashData divulga lista com 25 senhas mais hackeadas no ano; saiba como gerar uma palavra-chave segura

SÃO PAULO – A tarefa de criar senhas seguras pode ser uma das partes mais maçantes de se navegar na internet – mas também é uma das mais importantes.

Muita gente, no entanto, acaba pulando essa etapa e fazendo senhas simples como “123456″, “qwerty” (a sequência de teclas em um teclado convencional) ou “abc123″, algumas das campeãs do levantamento realizado pela consultoria SplashData como as palavras-chave mais hackeadas em 2013.

Campeã de 2012, “password” (literalmente, “senha”, em inglês) ficou em segundo lugar e cedeu seu posto à não menos original “123456″.

Além das combinações de números (que tem “12345678″ em terceiro lugar, “123456789″ em sexto e a incrível “111111″ em sétimo), o top 10 inclui “iloveyou” em nono e “adobe123″ em décimo – a última faz referência a falhas de segurança no Adobe Photoshop. Outros grandes destaques da lista são “sunshine” (brilho do sol) em 19º, “monkey” (macaco) em 17º e “princess” (princesa) em 22º.

Como gerar senhas seguras

Agora, se você não quer que suas senhas pertençam à lista de 2014, muita atenção aos passos a seguir. Em seu site, a Microsoft dá algumas dicas para gerar senhas seguras para emails, redes sociais, cadastros em sites e logins em sistemas corporativos.

- Uma boa senha deve ser longa, e ter pelo menos oito caracteres.

- Tente aumentar a complexidade de sua senha misturando letras maiúsculas e minúsculas, pontuação, símbolos e números. Quanto mais variedade, melhor.

- Mude suas senhas regularmente. Uma boa meta é trocar tudo de três em três meses.

- Não use a mesma senha para vários serviços: hackers podem roubar senhas de sites inseguros e tentarem utilizá-las em sistemas melhor protegidos.

- Evite usar palavras que estejam em dicionários, ou ao contrário, abreviações e caracteres em sequência (como “123456″ ou “qwerty”), e também informações pessoais que podem ser adivinhadas (como nome, aniversário ou passaporte).