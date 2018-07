No Egito, após a saída de Mubarak, o Exército, que está atualmente no poder, suspendeu a Constituição do país e dissolveu seu Parlamento — dois pontos-chave nas exigências dos manifestantes pró-democracia.

As tendências do dia: O caderno Economia do Estado publicou uma reportagem especial sobre as principais tendências da indústria eletrônica para os próximos cinco anos. Se uma palavra pode reunir todas as previsões, essa palavra é conectividade.

O crescimento do iPad do dia: Segundo uma reportagem do New York Times, os netbooks estão perdendo espaço no mercado conforme as vendas e os lançamentos de tablets aumentam.

Imagem do dia: O Rei do Facebook e o Rei da Espanha, pelo 9GAG.

Infográfico do dia: O Meltwater Group usou uma ferramenta de rastreamento para medir o falatório nas redes sociais desde o dia primeiro de dezembro e tentar prever os vencedores do Grammy nas categorias de Gravação do ano, Álbum do ano e Artista revelação.

Mas nenhuma previsão se mostrou acertada (ou os prêmios foram para quem nem foi tão comentado assim nas redes sociais). Esperanza Spalding levou como Artista revelação e “Need you now”, de Lady Antebellum, foi a Música e a Gravação do ano.