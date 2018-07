As ajudas ao Japão do dia: Apple e Microsoft pensaram em jeitos bem diferentes para enviar ajuda paras as vítimas do terremoto no Japão. A Microsoft se dispôs a doar US$ 100 mil e esse valor aumentaria em US$ 1 a cada retwitte que a mensagem acima recebesse. A ação não foi muito bem recebia e gritos enfurecidos de “parem de usar a tragédia para fazer marketing” fizeram a Microsoft pedir desculpas pelo mal entendido. Segundo eles, a ideia era apenas criar um jeito fácil de as pessoas ajudarem o país. Já a Apple não prometeu doar nada do próprio bolso e criou uma página especial para que usuários do iTunes pudessem doar diferentes quantias (entre US$ 5e US$ 200), prometendo que 100% do valor seria repassado ao Japão.

Rumor falso do dia: O Read Write Web publicou uma matéria em que dizia acreditar que o Google iria lançar “uma importante e totalmente nova rede social chamada Google Circles” neste domingo no South by Southwest Interactive (SXSW), que acontece em Austin, nos Estados Unidos. Horas depois, o Google negou o lançamento – mas não falou nada sobre a existência da rede social. Segundo o All Things Digital, no entanto, fontes que estariam envolvidas no desenvolvimento de novos produtos do Google afirmaram que tal rede social começou a ser desenvolvida.

Confirmação sobre a Apple do dia: Um menino foi um Twitter e perguntou a Phil Schiller, vice presidente de marketing de produtos da Apple, como que poderia comprar um iPhone branco. Ele respondeu: “O iPhone branco estará disponível nesta primavera. E é uma beleza”. Então tá bem, anotem aí: iPhone 4 branco chega às lojas até maio.

Gif do dia: Daqui.