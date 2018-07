SÃO PAULO – Segundo dados divulgados pela Kantar Worldpanel, 33% das vendas de iPhone realizadas no 1º trimestre de 2015 na Europa foram realizadas para ex-usuários de Android. Este panorama fez com que Tim Cook – CEO da Apple – se mostrasse animado sobre este processo migratório entre sistemas, comemorando os resultados em uma teleconferência.

A Apple vem criando mecanismos para aumentar a migração de usuários. Em março, a empresa de Cook lançou um guia para migração do Android para o iOS. Além disso, na Europa e nos EUA as pessoas podem utilizar celulares antigos – com qualquer sistema operacional – para receber descontos na compra de um novo iPhone.

Outro mercado que vem aumentando o número de usuários dos sistemas da Apple é o Chinês. Apesar de ainda ter o Android como principal sistema operacional, a Apple vem ganhando cada vez mais força e conquistando uma grande fatia do mercado.