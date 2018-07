15 de janeiro

A tragédia das chuvas no Sudeste do Brasil e a queda do ditador tunisiano Ben Ali pautam este segundo sábado do ano. Mas assuntos sérios à parte, outro tema volta a frequentar a internet. E esse quando vem, vem forte: é o futebol. Hoje começa a temporada 2011 de comemorações e xingamentos no Twitter. Já pela manhã, entre os Trending Topics do Brasil, estava o termo Pacaembu, onde, amanhã, Corinthians e Portuguesa se enfrentam às 17h. Você que segue corinthianos no Twitter ou tem amigos da Fiel no Feice já sabe o que vai acontecer com a sua timeline.

15/01/2011 | 18h00

Por Heloísa Lupinacci - O Estado de S. Paulo