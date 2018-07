A empresa de análise de mercado Oppenheimer divulgou nesta sexta-feir,25, a estimativa de que a Apple vendeu 1,5 milhão de unidades do iPhone 4 no primeiro dia de lançamento do produto, superando o desempenho da versão anterior do aparelho.

A companhia vendeu 1 milhão de unidades da versão anterior do celular, a 3GS, no lançamento ocorrido em 2008.

O iPhone 4 começou a ser vendido na quinta-feira nos Estados Unidos, Europa e Japão. O aparelho registrou pré-encomendas recordes de 600 mil unidades em um único dia na semana passada.

(Reuters)