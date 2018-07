Curtir do dia. Desde que o botão “assine” foi lançado no Facebook nesta semana, Mark Zuckerberg já acumula mais de 5 milhões de assinantes. A função permite aos usuários seguir as atualizações uns dos outros, mesmo que eles não sejam amigos na rede. Segundo o site Mashable, Zuckerberg transformou os fãs da sua antiga página pública em seguidores do seu perfil pessoal.

Mulher-perigo do dia. O posto de celebridade mais perigosa da internet, que já foi ocupado por Jessica Biel, agora é da ex-modelo e apresentadora Heidi Klum. Segundo a McAfee, 10% das buscas por downloads e imagens de Heidi levam a sites contendo spams e vários tipos de vírus que roubam informações pessoais dos usuários. Na verdade, tudo não passa de uma tática que criminosos da internet que usam nomes de famosos para distribuirem vírus pela rede.