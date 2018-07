O New York Times voltará a cobrar dos usuários que queiram ter acesso ao seu conteúdo online. O site do jornal norte-americano começará com o novo sistema no próximo dia 28. Segundo o jornal, assinantes não seriam cobrados, e não assinantes teriam acesso a 20 artigos gratuitos por mês. Para conteúdo ilimitado, a mensalidade cobrada pelo site será de US$ 15.

Aniversário do dia: Há 63 anos, em 17 de março de 1948, nascia aquele que se tornaria o pai do gênero literário cyberpunk e o autor da palavra e conceito ciberespaço, William Gibson. O autor de Burning Chrome (1982) e Neuromancer (1984) antecipou o ambiente que surgiria somente a partir da internet, nascida apenas na década de 1990. A Wired republicou um pequeno perfil sobre Gibson, dê uma olhada.

O “dia do quê” do dia: Dia de São Patrício. A festa é comemorada na Irlanda, onde o santo homem é um dos patroeiros. É uma data com um valor tradicional e religioso grande para os irlandenses ainda nos dias atuais, embora algumas pessoas mal intencionadas digam que a festa é só uma boa desculpa para beber cerveja livremente pelas ruas. Que maldade. Caso queira saber da história de St. Patrick, veja o vídeo abaixo:

Preocupação do dia: O Brasil pode sofrer desabastecimento de produtos eletrônicos em função do caos no Japão, teme a superintendência da Zona franca de Manaus. O Japão é o sexto maior parceiro comercial do Brasil atrás de Estados Unidos, China, Argentina, Alemanha e Inglaterra.

Efeito terremoto do dia: Outra preocupação é o anúnciou de uma nova empresa que interrompe sua produção no Japão, em função dos danos causados pelo terremoto. A Toshiba vai parar de produzir as telas de crital líquido (LCD) utilizadas em televisores e computadores.

Tecnologia bacana do dia: E a empresa sul-coreana Celluon, que já havia criado um teclado virtual, lança agora um sistema baseado em detecção de movimentos que permite que o usuário controle o cursor de computadores, laptops, smartphones e tablets apenas com fazendo movimentos com os dedos na superfície coberta pelo laser. A vantagem do evoMouse é que, além de dispensar o usuário de usar um mouse, o produto é minúsculo e demanda um espaço mínimo para funcionar. Veja no vídeo:

Apoio do dia: Governo de Barack Obama tornou público o apoio à aprovação de uma lei de proteção a dados pessoais de usuários na internet. A orientação é que a garantia de privacidade na rede seja prevista na legislação dos Estados Unidos. Ponto para eles.

Super-auto-valorização do dia: E o Groupon estudava com os bancos a possibilidade de aumentar ainda mais o valor da empresa para quando fizer o seu IPO (oferta pública inicial de ações). A empresa que valia “apenas” US$ 1,3 bilhão em abril de 2010; quer passar a valer US$ 25 bilhões quando, finalmente, abrir seu capital neste ano. Olha a bolha aí…

Número do dia: A Associação de Editoras dos Estados Unidos publicou um relatório no qual revela que as vendas de livros eletrônicos (ebooks) neste ano cresceram mais de 115% em relação a janeiro de 2010, atingindo um total de US$ 69,9 milhões. Isso enquanto a venda de livros de capa dura estão em US$ 49,1 milhões e as de capa mole baixaram 30% no mesmo período.

Fica a dica do dia: O gracioso e ocupadíssimo Mike Tyson doou um pouco de seu tempo para ensinar os viciados em Angry Birds a se libertarem do jogo. A lição vem em três passos muitos simples, que, graças a Tyson, tornam-se apenas um.

Trollagem do dia: Lembram-se do Trollface? É aquela carinha enigmática que foi criada para simbolizar todos os trolls do mundo (que fez tanto sucesso que virou até máscara de carnaval por aqui). Pois então, há atualmente uma forte suspeita de que ela não seja uma criação criativa e livre de inspirações. Há quem acredite que a trollface seja baseada em rostos verdadeiros, como esses abaixo. Caso queira ver mais possíveis modelos, clique aqui.